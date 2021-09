Chào anh - người đàn ông ấm áp, nghị lực

Em là giáo viên tiểu học, sống và làm việc tại TP HCM, vui vẻ, tích cực trong suy nghĩ.

Sài Gòn trong những ngày buồn, lặng lẽ và hơi bệnh nhẹ bởi vị khách lạ Covid. Hôm nay, dưới cơn mưa chiều nặng hạt, nghĩ tới Sài Gòn em lại nghĩ tới mình. Một cô gái nhỏ bé, sao lại cô đơn đến lạ. Em cũng mong mình có một tình yêu trọn vẹn. Cũng từng có mối tình của riêng mình nhưng có những điều mình muốn lại không được như ý anh ạ. Tuy nhiên đó là quá khứ rồi anh nhỉ. Chúng ta hãy trân trọng và hy vọng ở tương lai nhé.

Em xin giới thiệu một chút về bản thân: thân hình nhỏ nhắn, nếu đứng với các em học sinh có thể thấp hơn chúng. Như vậy anh đã biết công việc của em rồi đấy, một cô giáo tiểu học, mỗi năm được làm mẹ của vài chục thiên thần. Do tính chất công việc nên ở em có sự vui vẻ, lạc quan, thích tìm hiểu một số cuốn sách, tích cực trong suy nghĩ. Đó là điểm mạnh của em. Nhưng em không hoàn hảo đâu vì dễ tin người, đôi khi lại hay quên và hơi bốc đồng chút ít.

Em được sinh ra ở vùng quê Bắc Bộ, nơi có truyền thống văn hóa lâu đời với những câu hát trao duyên thắm đượm tình người được cất lên từ những liền anh, liền chị. Thật thú vị, em vừa biết chút ít văn hoá của miền Bắc lại thêm một ít hiểu biết về miền Nam - nơi em sống và gắn bó gần 20 năm. Nếu chúng ta gặp nhau, em sẽ chia sẻ nhiều hơn anh nhé.

Học trò hay gửi lời chúc đến em: "Mong cô hạnh phúc và cùng thầy sánh đôi trên con đường ấy" (tụi nhỏ bảo vì con gọi là cô nên sẽ gọi chú là thầy luôn ạ). Do đó em muốn lời chúc của các con thành hiện thực.

Anh không cần phải hoàn hảo, cao to, đẹp trai hay giàu có đâu; hãy là anh, đủ ấm áp, đủ yêu thương, chân thành, có mục đích sống, nghị lực vươn lên trong khó khăn, trân trọng tình cảm gia đình, công việc ổn định. Anh biết uống rượu bia một chút cũng được nhưng đừng quá say. Người em rất nhỏ, sợ không đỡ được anh khi anh say đâu nhé. Ngoài ra, em bị dị ứng với mùi thuốc lá anh ạ. Mong chúng ta luôn thẳng thắn nói chuyện, trao đổi với nhau để tìm tiếng nói chung, đừng để những trận dỗi hờn tạo ra những hiểu lầm nha anh.

Hẹn gặp anh khi Sài Gòn hết bệnh và trở về nhịp sống vốn có. Chúc anh - người lạ sẽ quen luôn mạnh khỏe và an toàn trước đại dịch Covid.



