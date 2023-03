Chánh án Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn

8h10 Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu 'nhìn thẳng vào vấn đề'

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, công dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân.

Thời gian qua, số lượng vụ án tăng nhiều và có tính chất ngày càng phức tạp. So với cùng kỳ 5 năm trước, số vụ án tăng 507.000 vụ. Năm 2022, số lượng các vụ việc thụ lý tăng 29.400 so với năm trước trong khi số lượng biên chế không tăng thêm, chất lượng biên chế có mặt chưa đáp ứng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành tòa án, chất lượng xét xử được nâng lên. Tỷ lệ bản án phải hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp; công tác phát triển án lệ được chú trọng; phiên tòa trực tuyến được tích cực triển khai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn lĩnh vực tòa án, sáng 20/3. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Huệ đề nghị đại biểu nhìn thẳng vào hạn chế, tìm giải pháp phù hợp nâng cao hơn nữa chất lượng ngành tòa án. Đại biểu cần tập trung chất vấn về giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là án hành chính, hình sự kinh tế, tham nhũng; công tác cán bộ ngành tòa án; phòng ngừa, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án; áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ; tổ chức phiên tòa trực tuyến.