Chàng trai vui vẻ, hoạt bát, dễ bắt chuyện, sống tình cảm

Tôi tên Duy, sinh năm 1997, nghề nghiệp kỹ thuật cơ khí, có nhà ở Hóc Môn, hiện tại ở cùng ba mẹ. Tôi lên đây muốn tìm người đồng hành và nếu được sẽ tiến đến hôn nhân. Tôi là người vui vẻ, hoạt bát, dễ bắt chuyện, sống tình cảm, sống tự lập, đã yêu là sẽ chung thủy, biết lắng nghe và chăm sóc người khác, biết chút về nấu ăn, cũng hay tự vô bếp. Lúc rảnh tôi sẽ chơi môn cầu lông, đi cà phê accoustic, cũng là giáo lý viên, thích tìm kiếm và tự học hỏi.

Tôi muốn tìm nửa kia, là một cô gái cao 1m50 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, biết chút về việc bếp núc, biết chăm sóc bản thân và gia đình mình. Bạn đã đọc qua bài này, nếu được hãy cho nhau cơ hội nhé.

