Chàng trai trân trọng những bước chân chậm rãi và sự chân thành

Chào em - người có thể cũng đang đi tìm một khoảng lặng giữa lòng Hà Nội.

Anh sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là quản lý dự án trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng - một công việc gắn liền với những bản vẽ kỹ thuật và sự chính xác tuyệt đối. Có lẽ vì tính chất công việc luôn đòi hỏi sự chuẩn xác nên trong cuộc sống, anh luôn trân trọng sự nhất quán và trách nhiệm.

Anh là người hướng nội điển hình: điềm đạm, ít nói nhưng lại là một người lắng nghe kiên nhẫn. Thay vì những nơi náo nhiệt, anh thích cảm giác lang thang quanh hồ Tây để gió hồ cuốn đi những mệt mỏi của một ngày dài hoặc đơn giản là tận hưởng bầu trời Hà Nội khi vào thu - mùa mà anh yêu thích nhất vì sự dịu dàng và tĩnh lặng của nó.

Hiện tại, anh sống cùng bố mẹ và em gái trong một mái ấm ấm áp. Với anh, gia đình là nơi rèn luyện cho anh sự tử tế và lòng biết ơn. Anh tin rằng cách một người đàn ông đối xử với những người thân yêu chính là thước đo thật nhất cho bản chất của họ.

Về ngoại hình, anh cao 1,67 m, vóc dáng thư sinh và theo mọi người nhận xét là có phần trẻ hơn tuổi. Anh không đi tìm một hình mẫu hoàn hảo, bởi anh hiểu rằng sự bền vững nằm ở cách hai người cùng nhau điều chỉnh qua những điều vụn vặt nhất. Anh mong gặp được em - một cô gái trân trọng những giá trị gia đình và yêu những phút giây bình yên bên cạnh nhau. Đó có thể là lúc chúng mình cùng nắm tay dạo bộ ngắm nhìn thành phố hoặc chỉ đơn giản là cùng ngồi lại sau một ngày dài để kể nhau nghe những chuyện đời thường nhất. Anh nghĩ, chỉ cần sự tử tế và ý chí cùng nhau vun vén, chúng mình sẽ xây dựng được một tương lai ổn định và ấm áp.

Anh mong chúng ta có thể bắt đầu từ những người bạn, để sự thấu hiểu cứ thế lớn dần lên một cách tự nhiên. Nếu em thấy những dòng này có sự tương đồng, anh rất sẵn lòng đón nhận lá thư từ em để chúng mình có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành nhất.

