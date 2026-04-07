Chàng trai tăng 50 kg một năm do trầm cảm

TP HCMCăng thẳng, trầm cảm, uống thuốc điều trị dài ngày khiến Tuấn, 21 tuổi, trong một năm tăng 50 kg lên 118 kg.

Những biến cố trong cuộc sống khiến Tuấn luôn căng thẳng, mất ngủ, có xu hướng tự làm hại bản thân. Tuấn được chẩn đoán trầm cảm, dùng thuốc điều trị chống loạn thần kèm an thần, kể từ đó hay thèm ăn, tăng 50 kg trong một năm.

Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng nặng 118 kg, BMI 37.3, béo phì ở mức độ cao nhất, mỡ nội tạng 220 cm2 (ngưỡng an toàn 100 cm2), gan nhiễm mỡ độ ba, tăng axit uric. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglycerid (mỡ máu xấu) cao 390 mg/dL (trung bình dưới 150 mg/dL). Kết quả kiểm tra tim mạch chuyên sâu ghi nhận mạch vành của Tuấn hẹp 60%.

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, giải thích triglycerid tăng cao là yếu tố thúc đẩy xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Các cơn đau thắt ngực của Tuấn là dấu hiệu cảnh báo xơ vữa động mạch. Ba vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến béo phì là trầm cảm nặng, rối loạn ăn uống vô độ và hội chứng ăn đêm đều xuất hiện ở Tuấn.

Bác sĩ Linh tư vấn điều trị giảm cân cho anh Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Linh giải thích béo phì và trầm cảm có mối quan hệ hai chiều. Trạng thái buồn bã, mất hứng thú, lo lắng, stress làm tăng hoạt động của trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận, kích thích thèm ăn dẫn đến thừa cân và béo phì. Người bệnh điều trị bằng thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc chống loạn thần dễ gặp các tác dụng phụ của thuốc, thường xuyên thèm ngủ, ngại vận động khiến khó kiểm soát cân nặng.

Tuấn được điều trị theo phác đồ phối hợp trị liệu thần kinh để vừa giảm cân vừa cải thiện và ổn định tâm lý, ưu tiên giảm mỡ máu, kiểm soát xơ vữa mạch vành.

"Trong liệu trình giảm cân, quan trọng nhất là phải khống chế được các cơn thèm ăn không thể kiểm soát của người bệnh", bác sĩ Linh nói, chỉ định phối hợp thuốc uống và tiêm phù hợp thể trạng để giảm dần và cắt cơn thèm ăn. Sau hai tuần đầu, lượng ăn của Tuấn giảm tự nhiên nhờ ăn nhanh thấy no.

Tuấn đo các chỉ số cơ thể sau khi giảm 5 kg sau 2 tuần điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuấn bơi và đi bộ, giảm được 5 kg trong hai tuần. Sau hai tháng, Tuấn giảm 13 kg, các cơn đau thắt ngực thưa dần, tâm trạng cải thiện nên được bác sĩ giảm thuốc trầm cảm. Người bệnh đặt mục tiêu giảm cân về 70 kg, nếu không có thể phải cần đặt stent mạch vành điều trị xơ vữa động mạch.

Bác sĩ Linh khuyên người thừa cân, béo phì nên giảm cân bằng cách kết hợp thay đổi chế độ ăn, lối sống, hành vi. Nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tránh mua các thuốc không rõ nguồn gốc.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi