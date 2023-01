Chàng trai tâm lý, tế nhị sẽ hợp với mình

Mình thuộc thế hệ 8x đời đầu, tuổi gà, sống và làm việc ở Hà Nội.

Hiện tại mình làm kinh doanh online, sống cùng gia đình ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kinh tế độc lập, không dựa dẫm ai. Mình chưa kết hôn lần nào, ngoại hình tròn trịa dễ nhìn, cao 1,57 m, nặng 54 kg, tốt nghiệp kinh tế, tính cách nhanh nhẹn tháo vát, coi trọng giá trị gia đình. Mình nghiên cứu khá nhiều về đạo Phật và có hơi hướng tâm linh nhưng không sa đà vào mê tín dị đoan.

Trước khi tự kinh doanh, mình có thời gian làm trong các công ty tài chính, nhưng do đam mê kinh doanh, thích tự do mình đã mạnh dạn bước ra khởi nghiệp và tự đầu tư. Do mải mê công việc thích làm cái này cái nọ nên tuổi xuân cuốn phăng phăng, ngoảnh đầu lại thì mọi thứ trôi nhanh quá.

Khi rảnh rỗi, mình hay xem thời sự, xem phim, nghe sách về triết lý, nhân sinh quan về cuộc sống, đi du lịch các nước để khám phá văn hóa và nền văn minh thế giới.

Mong tìm được bạn đời, tuổi tác không quá quan trọng nhưng nếu nhỏ tuổi hơn thì mong kém mình không quá bốn tuổi, kinh tế độc lập, nếu có con chung thì có thể góp gạo nuôi con là được và có trách nhiệm nuôi dạy con để con cái phát triển tốt, tính tình vui vẻ, không bất mãn với cuộc sống, đặc biệt mình cực kỳ thích ai có năng lượng tích cực.

Ai cũng có quá khứ, chuyện đã qua thực sự mình không để tâm lắm. Tính mình hơi khô khan nên không ưa lãng mạn quá hoặc tình cảm đầy cảm xúc nồng nhiệt. Người nào hay nói loanh quanh vòng vo, nói mà không làm chắc không phù hợp với mình. So với lãng mạn, anh chàng tâm lý, tế nhị và có trách nhiệm hợp với mình hơn.

Thông tin về mình cơ bản là thật không tô vẽ, bạn nào thấy phù hợp, hãy gửi email cho mình nhé.

