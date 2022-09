Chàng trai phố đảo tìm bạn trai

"Với tình thương, người trao yêu thương và kẻ được yêu thương đều trở nên sung sướng".

Mình sinh năm 1993, ngoại hình khá ổn và nam tính, quê ở miền Tây, công tác trong lĩnh vực du lịch, khách sạn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Mình chưa come out với gia đình vì nhiều lý do. Mình từng trải qua hai mối tình, sau đó nhận ra bản thân phải sống tốt và yêu mình trước thì mới có thể yêu và chăm sóc người khác. Tính đến nay, mình cô đơn được hơn bốn năm rồi.

Mình hướng nội, biểu hiện qua việc thích đọc sách, yêu động vật, yêu thiên nhiên, thích trồng và chăm sóc cây cối. Mình cũng có niềm đam mê với âm nhạc và hội họa, chơi được piano và vẽ tranh.

Không giống hầu hết các bạn LGBT khác, mình không mạnh mẽ, không khéo ăn nói, không giỏi kiếm tiền, cũng không có nhiều tham vọng. Mình sống khá tiết kiệm vì tiền kiếm được phần lớn phụ giúp gia đình, giản dị cả về quần áo lẫn trong việc ăn uống hàng ngày.

Trong mắt mọi người, mình có thể là người yếu đuối, hay mộng mơ và cuộc sống có phần đơn điệu. Nhưng sau tất cả, mình biết rằng, sâu trong mình là một trái tim hiểu rõ giá trị của sự bình yên và khát khao về một cuộc sống đơn sơ nhưng hạnh phúc.

Mình vẫn tin đâu đó trên thế giới này sẽ có bạn - người hiểu mình, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn mình, đủ để che chở cho mình trước những áp lực của cuộc sống hiện đại. Khi đó mình sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho bạn, là người chăm sóc cho chốn bình yên đó và đợi bạn về bên mâm cơm vẫn còn nóng.

"Tình thương là một thứ ai cũng có thể cho đi mà không bao giờ sợ phung phí", mong mình sớm gặp được bạn để có thể trao gửi yêu thương.

