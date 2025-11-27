Chàng trai ngoan, biết chăm lo và nấu ăn

Mình có thể mang đến cho bạn mái nhà bình yên, gọn gàng và ấm áp, bữa ăn ngon lành được chuẩn bị bằng sự quan tâm thật lòng.

Mình 28 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Mình cao 1m65, nặng khoảng 55–58kg, dáng người gọn gàng và thích lối sống điều độ. Tính cách mình hiền, điềm đạm và hơi hướng nội, kiểu người thích chăm sóc nhà cửa và mang lại cảm giác an yên cho người bên cạnh. Mình thích một ngôi nhà gọn gàng, ấm áp và có mùi thơm của bữa ăn tự nấu. Mỗi ngày mình đều nấu ăn; món không cầu kỳ nhưng đầy đủ dinh dưỡng và nhiều rau. Mình thích nghe nhạc nhẹ vào buổi tối và có thói quen đọc vài trang sách trước khi ngủ. Sống đơn giản, chi tiêu hợp lý và đủ để chủ động lo cho cuộc sống của mình. Không hút thuốc, hầu như không uống rượu; ưu tiên sức khỏe. Không có những mối quan hệ phức tạp; mình thích sự rõ ràng, chân thành và an yên.



Trong tình yêu, mình thích sự chân thành, tử tế và cảm giác an toàn. Mình nghĩ mình phù hợp với vai trò chăm lo tổ ấm: từ bếp núc, dọn dẹp đến tạo một không gian để người bạn đời đi làm về là thấy nhẹ lòng. Mình mong gặp một người như thế này: Một phụ nữ trưởng thành, biết mình muốn gì trong cuộc sống. Độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng trân trọng những điều giản dị. Sẵn sàng xây dựng một gia đình dựa trên sự thấu hiểu và chia sẻ. Cởi mở với mô hình gia đình hiện đại, nơi hai người hỗ trợ nhau bằng những gì phù hợp nhất.



Mình có thể mang đến cho bạn: Một mái nhà bình yên, gọn gàng và ấm áp đúng nghĩa. Những bữa ăn ngon lành mỗi ngày, được chuẩn bị bằng sự quan tâm thật lòng. Một người đàn ông nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn muốn bạn cảm thấy an tâm khi ở bên. Một hậu phương vững vàng để bạn thoải mái theo đuổi công việc và mục tiêu riêng. Nếu bạn muốn tìm một người đàn ông chân thành, dễ thương và nghiêm túc với tương lai, mình rất mong chúng ta có dịp nói chuyện.

