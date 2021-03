Chàng trai làm kinh doanh tìm bạn gái

Mình vừa bước sang tuổi 33, sinh ra ở đồng bằng Bắc bộ, là con út nên được từng cha mẹ ưu ái cho đi học ở nước ngoài.

Cũng hơn 10 năm mình học tập và lao động nơi đất khách quê người. Mình trầm tính, ít nói và rất thích làm việc, nhất là kinh doanh. Sau khi về nước, mình có chút kiến thức, trải nghiệm và một chút tiền bạc để có thể xây dựng sự nghiệp lâu dài. May mắn được gia đình ủng hộ, mình quyết định chọn TP HCM làm nơi an cư lạc nghiệp. Dù dịch bệnh kéo dài tạo ra nhiều khó khăn nhưng mình may mắn xây dựng được công việc kinh doanh sở trường.

Do hơn 10 năm chuyên tâm học tập và kiếm tiền nên mình chưa có bạn gái, chưa từng yêu ai. Nay lại một mình xa gia đình, chưa có nhiều bạn bè thân thiết tại Sài Gòn nên đôi khi cảm thấy khá buồn tẻ. Mình theo dõi VnExpress khá lâu, hy vọng qua bài viết này sẽ có cơ hội làm quen các bạn gái, từ đó kết thân và có cơ may tiến xa hơn.

Mình không tự đề ra tiêu chuẩn gì, chỉ cần thương nhau, hiểu nhau và biết hy sinh vì nhau là được. Rất mong được kết bạn với các bạn nữ yêu thích làm việc, chân thành và có chút cầu tiến. Chờ thư của các bạn.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.