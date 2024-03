Chàng trai kỹ thuật ít nói, chân thành

Anh cảm thấy mình là kiểu người truyền thống pha lẫn hiện đại, thích tự do và làm theo cảm xúc hơn là nghe lý trí.

Chào em, người bạn đời tương lai của anh! Tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò này đầu năm nay, giờ anh hy vọng nên duyên cùng em, cô bạn gái đang "chơi trốn tìm" với anh trong thành phố hoa lệ Sài thành này. Tự giới thiệu bản thân: Anh sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Có lẽ là trai kỹ thuật nên tính tình hơi hướng nội và ít nói, nhưng khi có em ở bên thì anh sẽ mở lòng mình hơn.

Anh hiện là chuyên viên kỹ thuật máy tính của một công ty nhà nước, lĩnh vực IT, có thể nói là công việc tương đối ổn định. Gương mặt anh bình thường, ngoại hình cân đối vì có tập thể dục hàng ngày. Anh cao 1m70, không bao giờ hút thuốc, bia rượu và cờ bạc, ghét bạo lực và kỵ tính gia trưởng. Nếu có em đồng hành sau này thì anh sẽ chỉ luôn hướng về một mình em mà thôi.



Trong chuyện tình cảm, anh đề cao sự thủy chung, chân thành và thấu hiểu nhau. Con người ai cũng có ưu và khuyết điểm riêng nên khi đến với nhau bằng sự chân thành và hiểu lý lẽ thì anh nghĩ mọi thứ sẽ được giải quyết. Đôi lúc sẽ có những hiểu lầm nhỏ nhưng chỉ cần nhường nhịn nhau một chút, bỏ qua cái tôi mỗi người thì mọi việc sẽ yên ổn cả thôi. Anh đang tìm kiếm và mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc, đủ chín chắn để cùng tính đến chuyện lâu dài là kết hôn, một trang mới về cuộc sống. Về tính cách, hy vọng em là cô gái dịu dàng, tử tế, một chút nét duyên, chưa từng kết hôn, chung thủy trong tình yêu, biết chia sẻ và lắng nghe.

Anh không theo đạo hay tôn giáo nào cả vì thích sự tự do và bình yên trong tâm hồn, không thích ràng buộc ai và cũng không thích ai ép buộc mình. Đôi khi có tham gia hoạt động từ thiện vì cái tâm và cũng tùy hứng nữa. Anh mong muốn cô gái ấy sẽ nhỏ tuổi hơn mình, nếu có thể thì bằng tuổi hoặc hơn một tuổi với anh thôi. Nếu em lớn hơn anh nghĩ sẽ không thể "đồng điệu" được về quan điểm sống và cách suy nghĩ của nhau do cách biệt thế hệ đó.



Vì làm công ty nhà nước nên anh sẽ làm việc vào giờ hành chính trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thời gian rảnh của anh là sau giờ tan làm hành chính hàng ngày, vì vậy anh có thể dẫn em đi chơi hàng tối nếu em muốn. Khi đang độc thân thì anh thường tản bộ hóng gió một mình ở phố đi bộ, ngắm nhìn các cặp đôi bên nhau từ các quán cà phê cùng thưởng thức một tách trà ấm nóng. Anh thích mưa vì trời mưa phù hợp tâm trạng anh, thưởng thức không gian yên tĩnh và lắng nghe những bản nhạc buồn không lời để cảm nhận sự thanh thản trong tâm hồn. Có lẽ bắt đầu hơi lan man và sến súa do không biết cách ăn nói cho lắm nên anh xin phép dừng tại đây, mong em đừng chê anh nhạt nhẽo quá nhé, cô gái đang "trốn tìm" với anh nè.



Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh. Nếu thấy thú vị và phù hợp thì em hãy hồi âm cho anh, hy vọng chúng ta có cơ hội nên duyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ