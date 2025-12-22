Chàng trai hướng nội tìm em

Ở giai đoạn này của cuộc sống, anh mong tìm được một người để cùng chia sẻ và đồng hành lâu dài.

Anh quê miền Bắc Trung Bộ, vào TP HCM từ khi còn rất trẻ. Hơn 15 năm gắn bó, thành phố này không chỉ là nơi anh sống và làm việc, mà còn là nơi anh nghĩ đến chuyện ổn định lâu dài.

Công việc của anh thuộc lĩnh vực kỹ thuật, chủ yếu làm việc văn phòng với những deadline quen thuộc. Cuộc sống vì thế khá nề nếp và ổn định, đủ bận rộn để cố gắng và đủ bình yên để tận hưởng những ngày cuối tuần chậm rãi.

Ở giai đoạn này của cuộc sống, anh mong tìm được một người để cùng chia sẻ và đồng hành lâu dài. Không chỉ là những niềm vui, mà cả những áp lực thường ngày, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, nơi cả hai đều cảm thấy an tâm và được là chính mình.

Anh sống đơn giản: không hút thuốc, rượu bia chỉ khi xã giao. Tính cách hiền, thật thà, không gia trưởng. Ít nói, nhưng khi đã quan tâm thì luôn chân thành và nghiêm túc. Đôi khi có những lúc cô đơn, anh vẫn chọn yên lặng hơn là bước vào một mối quan hệ cho vui.

Xuất thân từ một gia đình không khá giả, anh sớm quen với sự tự lập và biết trân trọng những điều giản dị. Với anh, sự thấu hiểu và trách nhiệm trong tình cảm mới là nền tảng để hai người gắn bó bền lâu và đó cũng là điều anh mong muốn được sự đồng điệu nơi em.

Nếu em cùng suy nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện về công việc, cuộc sống thường ngày, những chuyến đi khi có thời gian rảnh. Xa hơn là cùng nhau nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình, cùng cố gắng xây dựng sự nghiệp, tích lũy và mua một căn nhà nhỏ để an cư. Quan trọng nhất vẫn là tạo nên một tổ ấm ấm áp và đủ đầy, nơi cả hai biết yêu thương nhau và hiếu thảo với bố mẹ hai bên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ