Chàng trai giành giải nhất Toán của TP HCM muốn chinh phục Bách khoa Hà Nội

Từng trượt khỏi đội tuyển lớp 11, Anh Kiệt "phục thù" bằng giải nhất học sinh giỏi Toán của TP HCM, đặt mục tiêu vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với 17,5/20 điểm, Hồ Anh Kiệt, lớp chuyên Toán 1, THPT chuyên Lê Quý Đôn, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, được ghi nhận là thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của TP HCM vừa qua. Em được thầy báo tin khi ra Bắc dự thi đánh giá năng lực vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Em có chút bất ngờ, xúc động vì mọi công sức, nỗ lực sau một thời gian dài được đền đáp", Kiệt nói.

Trước kỳ thi, Kiệt đặt mục tiêu đạt giải nhì. Làm bài tốt hơn mong đợi, em tự tin nghĩ về giải nhất. Nam sinh cho hay giải quyết được hầu hết yêu cầu của đề, chỉ bỏ một câu về hình học không gian.

Hồ Anh Kiệt, học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồi cấp 2, trong một lần đến trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi đấu thể thao, Kiệt choáng ngợp với khuôn viên rộng, đẹp nên quyết định đầu tư vào môn thế mạnh là Toán để có cơ hội vào học.

Sau khi đỗ vào lớp chuyên Toán 1, Kiệt sa sút do không quen môi trường sống xa nhà, xung quanh có nhiều bạn giỏi. Sau một đợt sàng lọc, nam sinh nằm trong danh sách chuyển xuống lớp chuyên Toán 2. Nhờ một bài kiểm tra vớt, em được ở lại.

"Đó là một sự cảnh báo mà em không muốn lặp lại", Kiệt nói.

Năm lớp 10, Kiệt đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng năm sau, em mất cơ hội vì không lọt vào đội tuyển của trường. Sau thời gian buồn bã, hoài nghi chính mình, Kiệt lên kế hoạch "phục thù".

Từ cuối lớp 11, em tự học trước toàn bộ chương trình Toán lớp 12. Bước vào năm học mới, Kiệt dành 3-4 tiếng mỗi ngày tập trung học chuyên đề nâng cao, giải đề. Rút kinh nghiệm năm trước, nam sinh ôn luyện theo từng chủ đề, liệt kê những câu không làm được để thảo luận, tìm cách giải mới cùng bạn thay vì học dàn trải, tùy hứng.

Kiệt kể khoảng thời gian này áp lực khá lớn. Đôi lúc em chán nản vì số lượng đề nhiều, độ khó cao, làm mãi vẫn không thấy hướng ra. Động lực của Kiệt đến từ các bài giảng của thầy cô.

"Với phương pháp dạy dễ hiểu, nghiêm khắc khi học trò thiếu tập trung nhưng đôi lúc bông đùa để giải tỏa áp lực, chúng em có cảm hứng tiến bộ từng ngày", nam sinh nói.

Kiệt (áo xanh) trong một hoạt động ngoại khóa của lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Trần Quang Vinh, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Toán của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đánh giá Kiệt nghị lực, kiên trì. Nhà cách trường khoảng 50 km nên em ở lại ký túc xá. Nam sinh luôn chủ động tự học, tự tìm tài liệu, bài tập từ nhiều nguồn.

"Bạn siêng năng, tư duy và tự học tốt", thầy Vinh nói.

Còn với cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm, Kiệt là chàng trai chăm chỉ, "cẩn thận từng li từng tí". Theo cô, nam sinh đã có sự bứt phát rất lớn so với hình ảnh cậu học trò nhút nhát khi mới vào trường.

Mục tiêu lớn nhất của Kiệt sắp tới là đỗ vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh cho biết muốn thay đổi môi trường sống, học tập để xem khả năng thích nghi của bản thân. Phần khác vì người cậu mà Kiệt ngưỡng mộ khi còn nhỏ cũng từng học đại học ở Hà Nội.

Vì thế, Kiệt dự tính tham gia cả 3 lượt thi đánh giá năng lực để lấy kết quả tốt nhất để vào Bách khoa.

Lệ Nguyễn