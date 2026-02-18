'Chàng trai đẹp nhất Trung Quốc' cưỡi bạch mã khai xuân

Đinh Chân cũng cải thiện cuộc sống cho gia đình. Món quà đầu tiên anh mua cho mẹ sau khi nổi tiếng là một chiếc máy giặt, để tay mẹ không còn đông cứng khi giặt quần áo ngày đông. Anh mua cho cha một chiếc xe điện để không còn tốn sức khi ra ngoài.

Những năm qua, Đinh Chân phát hành MV về cuộc sống ở quê hương, tham gia nhiều show thực tế về văn hóa và ẩm thực, thể thao, quảng cáo thời trang. Anh hợp tác dàn sao hạng A như Tạ Đình Phong, Đàm Tùng Vận trong nhiều chương trình.