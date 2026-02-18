'Chàng trai đẹp nhất Trung Quốc' cưỡi bạch mã khai xuân

Ở gala đón năm mới phát trực tiếp của CCTV, Đinh Chân điều khiển bạn diễn tung vó, trong tiết mục Trên ngựa có kỳ tích. Màn cưỡi ngựa của Đinh Chân chỉ xuất hiện khoảng ba giây nhưng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.
Chàng trai 25 tuổi lần đầu xuất hiện trong Xuân vãn, show mừng tết hoành tráng thường niên của Trung Quốc 43 năm qua.
Hàng nghìn người nhận xét Đinh Chân như "bạch mã hoàng tử", tạo khoảnh khắc đẹp để mở đầu năm Bính Ngọ.
Chú ngựa được vận chuyển từ Tân Cương tới Tứ Xuyên - quê nhà Đinh Chân - để anh làm quen với con vật.
Đinh Chân tập luyện cho tiết mục khai xuân. Video: Weibo
Đinh Chân là hiện tượng trong làng giải trí, anh sinh ra và lớn lên ở huyện Lý Đường, thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Đinh Chân học hết lớp ba, sau đó nghỉ học để phụ gia đình chăn bò. Cuộc đời Đinh Chân thay đổi năm 2020, khi một nhiếp ảnh gia đăng trên mạng xã hội video anh mỉm cười. Bấy giờ, đoạn video ngắn được hàng chục triệu người chia sẻ, nhiều người cho biết ấn tượng với nụ cười cao nguyên, sự chất phác của chàng chăn bò.
Đinh Chân quen cưỡi ngựa từ bé, thường rong ruổi khắp thảo nguyên trên lưng ngựa.
Đinh Chân chụp hình đón năm mới.
Hiện, anh là đại sứ du lịch của huyện Lý Đường. Nhờ "hiệu ứng Đinh Chân", lượng tìm kiếm về huyện Lý Đường từng tăng 620% trong một tháng, lượng đặt phòng khách sạn tăng 111%. Nhiều trang truyền thông quốc tế gọi Đinh Chân là "chàng trai đẹp nhất Trung Quốc".
Anh được ví là cánh cửa mở ra cơ hội cho những người dân tộc thiểu số. Nhờ anh, hàng triệu người biết tài nguyên du lịch phong phú của huyện Lý Đường, cuộc sống của dân nơi đây.
Đinh Chân cũng cải thiện cuộc sống cho gia đình. Món quà đầu tiên anh mua cho mẹ sau khi nổi tiếng là một chiếc máy giặt, để tay mẹ không còn đông cứng khi giặt quần áo ngày đông. Anh mua cho cha một chiếc xe điện để không còn tốn sức khi ra ngoài.
Những năm qua, Đinh Chân phát hành MV về cuộc sống ở quê hương, tham gia nhiều show thực tế về văn hóa và ẩm thực, thể thao, quảng cáo thời trang. Anh hợp tác dàn sao hạng A như Tạ Đình Phong, Đàm Tùng Vận trong nhiều chương trình.
Đinh Chân mặc trang phục quê hương trong loạt hình mừng năm mới.
Như Anh
Ảnh: Weibo