Chàng trai có lối sống đơn giản và lành mạnh tìm bạn đời

Mình 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được nhận xét hiền và hơi rụt rè.

Sau khi tốt nghiệp đại học và sau đại học, mình làm việc ở cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Công việc khá bận nhưng mang lại mức thu nhập khá ổn và ổn định.

Mình có lối sống khá lành mạnh, rất ít đi tụ tập hay ăn ở bên ngoài. Mình không hút thuốc, rất ít uống rượu. Một phần do thời gian học tập lâu và ít giao lưu nên mình không có nhiều bạn, đa phần bạn bè và các mối quan hệ liên quan đến nghề nghiệp, công việc. Sau thời gian làm việc, mình thường ở nhà học và ngủ, ít đi ra ngoài chơi.

Mình có sở thích đọc sách từ khi học đại học, dạo trước cũng hay xem phim. Mình thích quan sát và thường thích "tàng hình" trong đám đông. Trong công việc mình là người có tinh thần trách nhiệm, tư duy khá độc lập. Mọi người nhận xét mình hiền, hơi rụt rè.

Mình mong muốn gặp một bạn nữ có công việc ổn định, học vấn và suy nghĩ không quá chênh lệch; biết quan tâm, có suy nghĩ trưởng thành, thực tế và lối sống lành mạnh. Hy vọng bạn cũng sống và làm việc ở Hà Nội, cùng quê Hà Nội hoặc ở gần Hà Nội thì tốt hơn. Mong nhận được thư từ bạn.

