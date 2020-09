Chàng trai cao 1,75 m tìm bạn gái ưa nhìn

Anh 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện sống cùng bố mẹ và em gái.

Anh làm thiết kế đồ họa, lương tạm ổn, có thể phụ giúp gia đình, chăm lo cho bản thân và còn "dư một suất" cho một nửa của anh nữa đó (cười).

Về ngoại hình, anh cao 1,75 m, nặng 74 kg, không sở hữu gương mặt quá đẹp trai, nhưng cũng ở mức ưa nhìn. Em yên tâm là đi bên cạnh anh, em sẽ không phải thất vọng về ngoại hình của anh đâu nhé, vì anh rất để ý đến ăn mặc, để bù đắp một phần cho gương mặt của mình mà (cười).

Về tính cách, anh thuộc típ người hướng nội, ôn hòa, hiền lành và ít nói. Sở thích của anh là nghe nhạc, đi xem phim, ăn uống, chơi đùa với chó mèo. Anh không thích đi du lịch lắm, tất nhiên nếu em rủ đi cùng thì anh sẵn sàng, chỉ có điều anh không thuộc típ chủ động gợi ý, lên kế hoạch để hai đứa đi cùng nhau (cười). Ngoài ra, anh không uống rượu bia và không hút thuốc lá.

Tại sao 28 tuổi rồi mà anh vẫn chưa yêu ai? Thứ nhất là do tính cách, anh hơi nhát gái nên thường không chủ động với các bạn nữ. Thứ hai là do quan điểm của anh: đó là không yêu người làm cùng công ty, có lẽ do tính anh hay ngại, yêu người làm cùng công ty sợ bị soi xét.

Anh còn nhiều khuyết điểm lắm như: Chưa biết nấu ăn, điểm này thì anh đang từng bước học hỏi, vì con trai giờ phải biết nấu ăn thì mới lấy được vợ; Anh ít va chạm, ít có kinh nghiệm sống (chắc do anh hay ở nhà, không chịu ra ngoài giao tiếp nhiều), nên anh nói năng không khéo léo, giao tiếp cũng không được tốt lắm. Bởi vậy nếu em đang tìm một người đàn ông chín chắn, có bản lĩnh, đừng tìm đến anh nhé.

Tìm bạn nữ trong độ tuổi 23-24, có thể bằng tuổi anh nếu em không gặp áp lực về chuyện cưới xin, vì anh chưa sẵn sàng để cưới đâu. Quê em ở Hà Nội càng tốt nhé, hoặc trong phạm vi 100 km đổ lại. Tính cách hiền lành, bạo dạn, biết ứng xử, sống tình cảm, nói nhiều một chút (vì anh ít nói rồi mà, nếu cả hai đều ít nói sẽ nhàm chán lắm).

Hi vọng em biết nấu ăn, cứ hình dung được em chỉ dạy cho cách nấu, anh thấy thích lắm. Ngoại hình thì mong em xinh xắn, ưa nhìn. Em biết mà, con trai thường yêu bằng mắt và anh cũng vậy. Sau đó nếu chúng mình nói chuyện hòa hợp sẽ tính đến chuyện yêu lâu dài. Chứ nếu nói chuyện không hợp, cho dù có xinh đến mấy cũng không thể yêu được, đúng không em?

Anh còn có sở thích mày mò học tiếng Anh, nếu em có chung sở thích này thì hay biết mấy. Là người hướng nội nên là anh sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư, tình cảm của em. Anh rất giỏi trong việc lắng nghe người khác tâm sự. Anh rất dễ nói chuyện, ngay cả những chuyện nhạt nhẽo, tầm phào nhất anh cũng có thể nói được.

Trên đây là những tâm sự thật lòng của anh, hi vọng VnExpress sẽ là cầu nối giúp cho anh có thể tìm được em. Nếu em quan tâm, hãy gửi mail cho anh nhé. Mong sớm nhận được phản hồi của em.

