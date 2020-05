Chàng Kỷ Tỵ giản dị, thú vị tìm em

Tình duyên và sự nghiệp của mình lận đận như một cuốn tiểu thuyết vậy.

Mình sinh ra, lớn lên ở quê hương đất tổ, ba mẹ làm nghề nông. Sau khi tốt nghiệp THPT, mình rời bỏ quê hương vào Sài Gòn, sống ở Sài gòn cũng hơn chục năm rồi vì yêu thích con người và khí hậu nơi đây. Tình duyên và sự nghiệp mình lận đận như một cuốn tiểu thuyết vậy, nếu bạn gái nào muốn nghe mình kể thì mail cho mình.

Tính mình vui vẻ, nhẹ nhàng, biết lắng nghe, thích bình yên hơn là chốn đông vui, có máu nghệ sĩ một chút (thích làm thơ), chắc do cuộc đời buồn nên sinh ra tâm hồn nghệ sĩ, mình biết nấu ăn một chút, tiếc là không biết hút thuốc và uống rượu, không đam mê mấy trò may rủi. Khi rảnh rỗi, mình hay đọc báo, đọc truyện cười, hiện tại làm công việc tự do, thu nhập khoảng 15 triệu một tháng.



Qua chuyên mục này, mong muốn tìm được một người bạn tri kỷ để cuối tuần hò hẹn cà phê hoặc người có thể cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời còn lại, người đủ can đảm cùng mình vượt qua mọi khó khăn gian khổ (vì số mình không gặp may cho lắm. Mình không bao giờ quan tâm đến của khứ của bạn gái, luôn tôn trọng quá khứ của bạn gái và hi vọng bạn tri kỷ của mình cũng vậy.

Mình có rất nhiều điều thú vị nữa, có thể nói chuyện và tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Nếu bạn gái nào có hứng thú kết bạn làm quen, hoặc tính chuyện xa hơn thì mail cho mình nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.