Chàng kỹ sư xây dựng mong ngày gặp em

Chào em, người con gái mà anh đang từng ngày mong chờ được gặp.

Anh 33 tuổi, quê ở mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió, làm kỹ sư xây dựng và rong ruổi theo những công trình mà quên mất nhiệm vụ phải tìm em ở nơi đâu. Giờ đây về anh mọi thứ gọi là tạm ổn và điều anh mong muốn nhất là được gặp em để cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cũng vì công việc bận rộn và nhiều áp lực nên ngoài giờ làm, anh không có sở thích gì đặc biệt, chỉ dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và mong ước nhân duyên sắp xếp cho anh một ngày có thể gặp được em.

Về em, anh không mong gì nhiều, chỉ mong em là một người hiểu, có thể cùng anh sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn. Xa hơn chúng ta có thể xây dựng tổ ấm và nơi đó có những tiếng cười đùa của những đứa trẻ xua tan căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả. Anh cũng mong tuổi em không ít hơn hoặc nhiều hơn anh quá nhiều để chúng ta có thể cùng đồng điệu trong suy nghĩ.

Nếu em đọc được thư này, hãy mau chóng phản hồi cho anh nhé. Anh rất mong chờ nhận được thư của em.

