Chàng IT thích đọc sách và tập thể thao

Anh muốn xây dựng một mối quan hệ dựa trên tình cảm chân thành, sự thấu cảm và tôn trọng lẫn nhau.

Lặng im đứng nhìn từng dòng người nối tiếp nhau trong vô thức, anh tự hỏi liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Đó là lý do khiến anh viết lá thư này, bởi biết đâu sẽ có cơ duyên nào đó khiến anh gặp được em ở đây. Chào em, người phụ nữ sẽ đồng hành cùng anh trong quãng đường còn lại. Mọi người thường nói anh có ngoại hình nhưng đánh giá này mang tính cảm quan, nếu có duyên gặp nhau thì em tự đánh giá nhé. Bên ngoài anh có khuôn mặt trưởng thành hơn tuổi thật, không biết có phải vì hay lo nghĩ không nữa. Dù vậy, anh có sự trưởng thành và tự tin để bước vào mối quan hệ nghiêm túc.



Anh thích đọc sách, nó giúp anh trau dồi những tri thức mới để hoàn thiện hơn về bản thân. Anh thích tập thể thao nhưng có lẽ chưa có người cùng anh và thúc đẩy anh mỗi ngày, nếu em cũng sở thích này thì thật là tốt. Anh muốn học đánh guitar từ lâu, nghĩ rằng học đánh guitar cùng em sẽ thật tuyệt. Chúng ta có thể cùng nhau luyện tập, cùng học những bài hát mới, cùng nhau tạo ra những bản nhạc tuyệt vời. Anh nghĩ rằng đó sẽ là một trải nghiệm rất thú vị và ý nghĩa.

Anh rất thích đi du lịch và muốn chia sẻ những kỷ niệm tuyệt vời cùng em. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá những địa điểm mới, thử những món ăn ngon, trải nghiệm những điều thú vị. Anh nghĩ rằng đó sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ và ý nghĩa.



Hiện tại anh 28 tuổi, làm trong lĩnh vực IT, một công việc yêu thích của anh. Nó giúp anh có được sự hăng say trong công việc và phấn khích khi tìm ra phương pháp tối ưu trước những vấn đề hóc búa. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt của nó, nhiều lúc nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nên anh muốn em hiểu và đồng cảm cùng những lúc khó khăn. Anh muốn nuôi một chú cún, cảm giác mỗi khi trở về nhà có những người bạn luôn luôn chào đón mình thật tuyệt phải không em. Nhưng do công việc của anh khá bận rộn nên nếu em cũng yêu quý những người bạn bốn chân thì thật tuyệt. Em cùng anh nuôi chúng nhé.



Đi qua những mối quan hệ, vui có, buồn cũng có, các mối quan hệ trong quá khứ giúp anh trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, từ đó có những ứng xử tối ưu hơn cho các mối hệ trong tương lai. Anh chưa từng hết niềm tin vào tình yêu vì tình yêu mang lại những điều vô giá trong cuộc sống. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc bất tận của mọi người, trong đó có anh và em. Sau tất cả, anh có cảm giác thiếu một phần trái tim. Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ đặc biệt, một người bạn, một người tri kỷ, một người có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Không chỉ tìm kiếm người bạn đời mà còn một người đồng hành trên cả cuộc đời này, một người có thể cho anh và có thể hòa hợp với anh. Cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc trong tương lai sau này.



Anh muốn em cảm nhận sự an toàn và bình yên khi bên cạnh anh, luôn yên tâm rằng anh sẽ ở đó để bảo vệ em.



Nếu em cảm thấy chúng ta có thể hòa hợp, anh có thể mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, hãy liên lạc với anh nhé. Anh sẽ dành thời gian để hiểu em hơn, để khám phá những ước mơ chung và cùng xây dựng tương lai nhé. Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ