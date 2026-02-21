Chân Tử Đan: vợ giúp tôi đi qua tâm trạng không vui

Tài tử Trung Quốc Chân Tử Đan cho biết anh dễ căng thẳng nhưng may mắn ở bên người vợ tính cách lạc quan, vui vẻ.

Diễn viên 63 tuổi nói về bạn đời, kế hoạch công việc năm 2026 trên On hôm 20/2. Anh cho biết thường stress, tâm trạng sầu muộn còn vợ - Uông Thi Thi - tính cách trái ngược, nhiều năm qua giúp diễn viên cân bằng cảm xúc. Nhờ sự khai thông của Uông Thi Thi, dần dần, Chân Tử Đan biết cách kiểm soát tâm trạng hơn, anh thường tự hỏi "không biết vì sao cô ấy vui vẻ và giàu năng lượng tích cực như thế".

Với Chân Tử Đan, ý nghĩa cuộc sống là có được niềm vui thực sự, tuổi càng cao, diễn viên càng trân trọng những cảm xúc đó.

Chân Tử Đan mong ước vượt qua thử thách trong năm mới. Ảnh: On

Hiện, tài tử chuẩn bị đạo diễn và đóng chính ngoại truyện của John Wick, dự kiến bấm máy ở châu Âu vào tháng 4. Anh áp lực trước lượng công việc lớn khi lần đầu tham gia toàn bộ công đoạn ở một tác phẩm nói tiếng Anh do công ty của Hollywood sản xuất. Mong ước của Chân Tử Đan là vượt qua bản thân, thực hiện được tác phẩm mới thu hút người xem ở cả phương Đông và phương Tây.

Một số người bạn khuyên Chân Tử Đan hạ thấp yêu cầu với bản thân nhưng anh nghĩ nếu ngừng công việc, ngừng cố gắng, cuộc sống của anh không còn nhiều ý nghĩa. Chân Tử Đan thích cảm giác bản thân vượt qua được thử thách. Tài tử nói: "Cuộc sống vốn mong manh, nếu có cơ hội làm gì, tôi sẽ dốc sức để thực hiện và tìm thấy niềm vui khi chuyên tâm làm điều đó".

Vợ chồng Chân Tử Đan, Uông Thi Thi gắn bó 23 năm, có hai con. Ảnh: HK01

40 năm làm phim, diễn viên thành công với Anh hùng, Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ, xXx: Return of Xander Cage. Theo Ifeng, thành tựu nổi bật của Chân Tử Đan là vận dụng các bộ môn đa dạng vào điện ảnh, nhờ kiến thức tích lũy trong quá trình học bài bản. Anh tiếp xúc võ thuật nhờ mẹ - Mạch Bảo Thiền - một võ sư Thái Cực quyền. Từ nhỏ, Chân Tử Đan được mẹ hướng dẫn các môn võ thuật truyền thống của người Hoa. Năm 11 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ sống, học bài bản Judo, Quyền anh, MMA.

Ở tuổi ngoài 60, Chân Tử Đan duy trì cân nặng khoảng 65 kg, kiểm soát kỹ lưỡng các loại thực phẩm, đồ uống, lượng calo mỗi bữa ăn. Anh chia thức ăn làm các bữa nhỏ thay vì ăn nhiều một lúc, chú trọng cả rèn thể lực, cơ bắp và dưỡng da. Chân Tử Đan thường đắp mặt nạ phục hồi, làm chậm quá trình lão hóa.

Như Anh (theo On)