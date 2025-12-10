Chán người chồng tốt, tôi cặp với đồng nghiệp ăn nói bỗ bã

Người tình của tôi luộm thuộm, ăn nói bỗ bã, khác hẳn chồng, điều đó đã thu hút tôi, chúng tôi lén lút một thời gian dài.

Tôi 38 tuổi, kết hôn được 14 năm. Gần đây đọc thấy nhiều câu chuyện ngoại tình, tôi thấy hình bóng mình trong đó. Vợ chồng tôi lấy nhau từ khi cơ hàn, giờ cuộc sống tương đối ổn định, hai con trai đã lớn. Nói về chồng, anh tốt một cách kỳ lạ, đẹp trai, không tật xấu gì, yêu thương vợ con hết mực thành ra cuộc sống của tôi có chút nhàm chán. Ở anh không có khí chất đàn ông mà tôi mong muốn, không rượu chè thuốc thang bài bạc, đi làm về chỉ ở nhà phụ giúp vợ con.

Cuộc sống nhàm chán đó đã làm tôi ngoại tình với một người đồng nghiệp. Ở bên tình nhân, tôi thấy người đó luộm thuộm, ăn nói bỗ bã, khác hẳn chồng mình. Chính điều đó đã thu hút tôi, chúng tôi lén lút một thời gian dài. Giờ tôi muốn dừng lại nhưng lúc rảnh lại nhớ và muốn gặp nhau. Xin các bạn cho tôi lời khuyên để rút ra khỏi cuộc tình tội lỗi nhưng đầy sức hút này. Chân thành cảm ơn.

Hoài Ngọc