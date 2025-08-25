Chồng đam mê chứng khoán, tôi dần mất tiếng nói trong hôn nhân

Chồng dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu, cũng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi.

Tôi yêu và cưới tình đầu hơn tôi 7 tuổi, đến nay được hơn 10 năm. Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc khi cả hai cùng hướng về gia đình, nhưng tôi bất an vì sóng gió phía trước sẽ chia rẽ chúng tôi. Đầu năm nay, chồng có khoảng 800 triệu đồng đầu tư chứng khoán; hiện tại, cả gốc và lãi khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tôi thấy chồng lãi quá nhiều và thị trường sắp tới sẽ biến động nên muốn anh chốt lãi để bảo toàn số tiền. Anh vẫn tự tin vào danh mục cổ phiếu đang nắm giữ. Anh xem đây là công việc giúp tăng thu nhập, cũng là niềm vui, còn tôi rất lo lắng về tương lai. Chúng tôi vẫn tranh cãi chuyện này mấy ngày qua.

Thứ nhất, chồng tôi đang gặp sự cố công việc, chưa giải quyết xong và phải bồi thường số tiền lớn, có thể đền hơn 2 tỷ đồng. Vì chuyện này mà anh mất ngủ cả tháng nay, ăn không ngon, sụt 2 kg trong khi bản thân có bệnh gout sẵn. Anh vừa chuyển bộ phận, lương chưa tới 20 triệu đồng, sắp tới tôi chỉ mong đủ chi tiêu, không nợ nần là hạnh phúc rồi. Nếu tương lai thị trường chứng khoán lao dốc, không đủ tiền đền bù công việc thì anh càng thêm áp lực và tiếc nuối số lãi đã mất. Tôi sợ anh sẽ suy sụp và bệnh tật hơn. Tôi cũng không muốn bán đất vì sợ bán rồi sẽ khó mua lại, muốn giữ tài sản cho con và dự phòng rủi ro trong tương lai.

Thứ hai, năm 2022, chúng tôi có khoảng 2,5 tỷ đồng. Tôi muốn chồng trả dứt điểm tiền vay ngân hàng, khoảng một tỷ đồng. Số tiền còn lại mua ôtô hoặc anh muốn đầu tư chứng khoán cũng không sao, thế nhưng anh không chịu. Trong vòng 3 tháng, anh thua lỗ gần hai tỷ đồng, còn vài trăm triệu đồng vẫn để chơi chứng khoán đến nay. Khoảng thời gian đó rất áp lực với tôi, thu nhập của tôi không thể lo gia đình và nội ngoại. Tôi bán hết vàng cưới để chi tiêu, dù khó khăn vẫn không quên biếu bố mẹ chồng 5 triệu đồng mỗi tháng, lễ Tết vẫn quà cáp đầy đủ. Lúc chị chồng khó khăn, tôi vui vẻ gửi tiền giúp đỡ chị và không nhắc tới số tiền chị mượn vợ chồng tôi mua nhà trước đây, còn 350 triệu đồng. Hiện tại, nhà tôi còn nợ ngân hàng 500 triệu đồng và nợ ba mẹ tôi 200 triệu đồng. Sắp tới nếu sự việc lặp lại như năm 2022, tôi không biết đối phó như thế nào.

Thứ ba, những chuyện xung quanh làm tôi cảm nhận cuộc sống thật vô thường, tiền bạc là thứ ngoài thân. Chúng ta cứ mải mê kiếm tiền rồi đến lúc, có việc xảy đến, dù muốn đánh đổi rất nhiều tiền cũng không thể. Tôi muốn cuộc sống thoải mái hơn chút, hưởng thụ hơn một chút để có nhiều kỷ niệm vui vẻ, an yên hơn. Chồng tôi ngược lại, dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu. Cách đây vài tháng, anh hứa mua dây chuyền kim cương tặng sinh nhật vợ. Sau đó, cổ phiếu rớt giá nên anh lại dồn tiền đầu tư và tặng tôi sợi dây 5 triệu đồng. Tôi không quan trọng chuyện này, dù sao chồng đã thất hứa vài lần rồi nên thỉnh thoảng tôi chỉ cà khịa chồng là Hứa Văn Lèo.

Khi tôi nói chồng trích lãi mua máy giặt, máy sấy mới, anh ậm ừ rồi thôi, dù máy giặt nhà tôi dùng đã 8 năm và loại rẻ tiền. Tôi muốn chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ cho rộng rãi hay mua ôtô thì chồng gạt đi, không xem đó là mục tiêu. Lúc cãi nhau, anh bảo tôi đòi hỏi, sân si, trong khi những thứ tôi muốn là cho gia đình chứ không phải riêng tôi và trong khả năng tài chính. Anh còn nói tôi muốn trả nợ, mua sắm gì thì tự lấy tiền của tôi mà làm.

Xin nói thêm, tài sản nhà tôi trên dưới 20 tỷ đồng, đều ở bất động sản. Đó là sự cố gắng của hai vợ chồng suốt thời gian qua. Chúng tôi ưu tiên mua đất đầu tư hơn xây nhà, vay ngân hàng hết hạn mức, căn hộ đang ở cũng vừa đủ, không sang trọng. Tôi đã chịu thiệt với suy nghĩ: mình không đóng góp nhiều thì chi tiêu ít lại, sống tiết kiệm để vun vén gia đình. Ngày cưới của tôi không được trọn vẹn vì chồng quá bận, chỉ về quê một ngày rồi đi; có tiền nhưng không tuần trăng mật, ít du lịch vì chồng không có thời gian. Đến khi anh rảnh thì công việc không tốt, đầu tư thua lỗ. Bao năm qua, tôi vẫn làm việc mỗi ngày, chăm sóc con cái, nhà cửa, không mua sắm thứ gì giá trị cho bản thân. Tôi vẫn đi chiếc xe máy thời đại học, điện thoại di động 5 năm chưa đổi.

Giờ đây, tôi muốn sống thoải mái hơn, chăm sóc ba mẹ, con cái tốt hơn nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là mong muốn. Tôi nhận ra chồng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi và tôi đang mất đi tiếng nói trong cái tổ ấm mà mình dày công gây dựng.

Hoa Thu