'Chăm sóc sức khỏe phụ nữ cần chủ động theo từng giai đoạn'

Theo các chuyên gia, chăm sóc sức khỏe phụ nữ cần được tiếp cận theo vòng đời, liên tục và chủ động thay vì chỉ can thiệp khi đã có triệu chứng rõ ràng.

Thông tin được chuyên gia thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ 2026 diễn ra ngày 19/4 tại tại Hà Nội và TP HCM. Sự kiện do Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) và Abbott phối hợp tổ chức, có chủ đề "Quản lý toàn diện sức khỏe phụ nữ: Vì các thế hệ phụ nữ Việt", thu hút gần 3.000 chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham gia.

Chia sẻ tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho rằng chăm sóc sức khỏe phụ nữ không thể tiếp cận theo một mô hình chung, mà cần được nhìn nhận theo vòng đời và cá nhân hóa theo từng giai đoạn.

"Chăm sóc sức khỏe phụ nữ cần được thực hiện trong mọi độ tuổi, từ độ tuổi dậy thì, độ tuổi sinh sản đến độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh", GS.TS. Nguyễn Viết Tiến chia sẻ. Theo ông, ở mỗi giai đoạn, phụ nữ có những vấn đề sức khỏe đặc thù, do đó cần được hướng dẫn đầy đủ để phòng bệnh. Việc phát hiện sớm và tiếp cận bác sĩ chuyên khoa kịp thời đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo các chuyên gia, nhiều phụ nữ chưa có đầy đủ kiến thức về sức khỏe của chính mình, từ đó dẫn đến tâm lý chịu đựng, trì hoãn thăm khám hoặc chỉ điều trị khi triệu chứng đã ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là lạc nội mạc tử cung – bệnh mạn tính, phức tạp và dễ tái phát. Các chuyên gia dẫn số liệu từ Hiệp hội Nội tiết thế giới, cứ 10 phụ nữ trong độ tuổi 15–49 thì có 1 người mắc bệnh, tuy nhiên hơn 60% trường hợp chưa được chẩn đoán, khiến nhiều phụ nữ phải sống chung với các triệu chứng kéo dài.

Theo TS.BS. Lê Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, thách thức lớn trong quản lý lạc nội mạc tử cung hiện nay không chỉ nằm ở chẩn đoán, mà ở việc theo dõi và điều trị liên tục theo từng giai đoạn cuộc sống.

"Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý mạn tính, cần kế hoạch điều trị lâu dài và phù hợp với từng thời điểm trong cuộc đời người phụ nữ. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường hợp điều trị bị gián đoạn hoặc không được theo dõi đầy đủ, làm hạn chế hiệu quả can thiệp", TS.BS. Lê Quang Thanh cho biết.

Hội nghị cũng mang đến thông tin Hướng dẫn quốc gia 2026 về chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung, được ban hành đầu năm nay. Đây là một bước tiến quan trọng khi cập nhật các bằng chứng khoa học mới và tiệm cận với các phác đồ điều trị hiện đại trên thế giới. Hướng dẫn cũng cập nhật xu hướng ưu tiên điều trị nội khoa như lựa chọn đầu tay nhằm hạn chế các can thiệp ngoại khoa không cần thiết.

Bên cạnh các bệnh lý ở độ tuổi sinh sản, các chuyên gia cũng tập trung thảo luận về giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh - giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhưng còn chưa được nhận diện đúng mức trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Theo TS.BS. Premitha Damodaran, Chủ tịch Trường Sản phụ khoa thuộc Viện Hàn lâm Y học Malaysia và Chủ tịch Ủy ban Mãn kinh và Sức khỏe phụ nữ trung niên thuộc Hội Sản phụ khoa Malaysia, mãn kinh kéo dài khoảng 40% cuộc đời của người phụ nữ. Việc đánh đồng mãn kinh với lão hóa khiến nhiều phụ nữ chưa chuẩn bị đầy đủ cho những thay đổi nội tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, tim mạch và xương khớp.

Tiến sĩ cho rằng việc giúp phụ nữ hiểu rõ mãn kinh là một giai đoạn sức khỏe riêng biệt sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc chuẩn bị và chăm sóc bản thân.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh các hướng dẫn điều trị ngày càng được cập nhật dựa trên bằng chứng, việc hỗ trợ đội ngũ y tế tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, các diễn đàn khoa học như Hội nghị Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ 2026 do Abbott phối hợp tổ chức góp phần cập nhật kiến thức, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hỗ trợ bác sĩ nâng cao hiệu quả thực hành lâm sàng, hướng tới chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện và bền vững.

Abbott trong nhiều năm qua đã phối hợp cùng các hội chuyên ngành và cơ sở y tế triển khai các hoạt động khoa học và đào tạo nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Công ty hợp tác với Hiệp hội LNMTC Thế giới và Hội Phụ sản Việt Nam triển khai dự án "Đào tạo quốc tế nâng cao về LNMTC" (i-TEA), tập trung nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị LNMTC và cải thiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Đồng thời, Abbott tích cực tham gia các hội nghị chuyên môn uy tín như Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp châu Á Thái Bình Dương (VFAP), Hội nghị Sản phụ khoa toàn quốc và các hội nghị khoa học tại các bệnh viện đầu ngành.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công ty phối hợp triển khai các chương trình truyền thông – giáo dục sức khỏe cộng đồng như "Chủ động khỏe Để yêu thương" và các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên, giúp phụ nữ tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện công ty, đây là những nỗ lực trong việc duy trì vai trò đối tác đồng hành của ngành y tế Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ.

