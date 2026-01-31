Chấm lại toàn bộ bài thi tiếng Anh vì giáo viên tự ý sửa của học sinh

Gia LaiTrường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đình chỉ dạy cô giáo tiếng Anh, chấm lại toàn bộ bài sau khi cô này tự thêm thắt vào bài làm của học sinh.

Ngày 31/1, lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) cho biết ngoài ra còn kéo dài thời gian đình chỉ giảng dạy với nữ giáo viên. Việc chấm lại bài để có kết luận cuối cùng, làm căn cứ kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Trước đó, 14 phụ huynh khối 3 và 4 phản ánh bài kiểm tra tiếng Anh của con em có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, dẫn đến sai kết quả bài làm.

Giải trình với trường, nữ giáo viên thừa nhận đã tự ý sửa bài của học sinh vì lo nhiều em đạt điểm cao sẽ lơ là, chủ quan trong học tập. Cô phủ nhận việc can thiệp do những em này không đi học thêm tại nhà mình.

Năm học 2025-2026, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ có hơn 2.200 học sinh với 52 lớp. Đây là một trong những trường học có quy mô học sinh lớn nhất tỉnh Gia Lai.

Trần Hóa