Chắc do chờ anh nên em chưa có mối tình nào

Em 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Không biết anh có tin câu "Everything happens for a reason (Mọi chuyện xảy ra đều có lý do)" không? Em thì luôn tin vào điều đó, tin vào một người sẽ đến bên em vào lúc chớm xuân, khi nụ hoa mai đầu tiên xuất hiện.

Cuộc sống thường ngày của em là sáng đi làm, chiều về ăn cơm với ba mẹ rồi tối đến nghe nhạc hoặc làm tiếp những công việc còn dang dở. Gần đây, dịch bệnh khá nghiêm trọng, em nhận ra trên đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn công việc. Em muốn đi tìm một người hiểu mình.

Em không thích trẻ con lắm, yêu mèo dù đang không nuôi em mèo nào. Trình độ nấu ăn không tốt lắm, nhưng em thích nấu. Em không thích trói buộc người mình yêu, chỉ cần khi em muốn chia sẻ, anh luôn lắng nghe và an ủi em.

Đến thời điểm này, em chưa có mảnh tình vắt vai nào là vì có lý do, đó là chờ anh. Em nguyện ý.

