Cha đẻ game Ms. Pac-Man sắp trò chuyện cùng các trí thức người Việt

Doug Macrae, nhà phát triển game Ms. Pac-Man, dự kiến trò chuyện cùng các trí thức người Việt tại sự kiện MIT CEO LAB Conference 2026 ở Mỹ vào tháng 5.

Sự kiện do CEO LAB phối hợp cùng Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tổ chức tại trường này ngày 30-31/5. Theo đại diện ban tổ chức, người tham dự là những trí thức người Việt đang học tập và làm việc ở Mỹ, đặc biệt trong cộng đồng về đổi mới sáng tạo.

Môt trong những khách mời tại sự kiện này là ông Doug Macrae - cựu sinh viên kỹ thuật tại MIT và là người có công xây dựng game nổi tiếng Ms. Pac-Man, phát triển từ game Pac-Man của Nhật Bản.

Ở thập niên 1980, ông Macrae được xem như gương mặt tiên phong của phong trào chỉnh sửa trò chơi điện tử thương mại (mod game). Theo MIT Technology Review, từ việc kinh doanh trò chơi trong trường, Macrae cùng bạn bè đã thiết kế bo mạch bổ sung giúp trò chơi khó hơn, buộc người chơi phải nạp thêm xu.

Ông sau đó tham gia thành lập General Computer Corporation (GCC), công ty nổi tiếng vì tạo ra các bản nâng cấp không chính thức cho game thùng, trong đó sản phẩm đáng chú ý của nhóm là bộ kit nâng cấp dành cho Missile Command và dự án Crazy Otto - tiền thân của Ms. Pac-Man, sau này trở thành một trong những trò chơi điện tử ăn khách nhất thế giới. Tên tuổi Doug Macrae thường được lấy làm ví dụ cho việc một sinh viên kỹ thuật biến đam mê và thế mạnh của mình thành lĩnh vực kinh doanh thực thụ.

Ngoài Doug Macrae, chương trình dự kiến có sự tham dự của một số cá nhân nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp. Theo CEO LAB, sự kiện sẽ được thiết kế như một "bản đồ sự nghiệp sống", nơi mỗi phiên nội dung tương ứng một giai đoạn phát triển nghề nghiệp. Chương trình cũng sẽ có các bài phát biểu trọng tâm từ lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn và các nhà sáng lập đã xây dựng doanh nghiệp ở quy mô toàn cầu; các phiên tọa đàm dành cho đội ngũ quản lý cấp trung đang muốn bứt phá sự nghiệp đến vị trí điều hành cấp cao; phiên đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và những chuyên viên, quản lý với 5-10 năm kinh nghiệm. Những phiên này được kỳ vọng giúp người tham gia "nghĩ lớn hơn, đi xa hơn, và có niềm tin vào con đường mình đang chọn".

