Cha có dấu hiệu tâm thần mà không chịu đi khám

Cha tôi gần 90 tuổi, còn khỏe mạnh, đi lại ăn uống bình thường và có thể tự chăm sóc bản thân. Gần đây ông có vài biểu hiện bất thường mà nhất định không đi khám.

Ông bị lãng tai nhưng nhất định không chịu dùng máy trợ thính. Gần đây ông hay quên nhưng tinh thần khá minh mẫn, tự mày mò sửa chữa một số vật dụng trong gia đình và sửa thành công. Ông sống rất khép kín, không có bạn bè gì vì họ đều đã qua đời hoặc mất liên lạc, gia đình bên nội cũng không còn ai.

Giờ cha tôi bị mất ngủ kéo dài, bắt đầu có biểu hiện tâm thần, bao gồm ảo giác như thấy người chết hiện về và một số ảo giác khác, hoang tưởng, nghĩ việc không có thật là thật. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân do ông hay xem tin giả trên mạng và tin vào các thuyết âm mưu tràn lan trên đó, một phần do mâu thuẫn kéo dài với mẹ tôi. Tính ông rất bướng, suốt mấy chục năm qua có bệnh ông cũng nhất quyết không uống viên thuốc nào, dù chỉ là paracetamol hay vitamin C, cũng không bao giờ đi khám bệnh hay khám sức khỏe.

Tôi biết chắc không thể thuyết phục ông đi khám, tôi và mẹ cũng không thể bắt buộc ông đi khám. Tôi đã thử thuyết phục ông uống thuốc tăng cường máu lên não và thuốc ngủ nhưng cũng không có tác dụng. Ông không tin rằng mình bị bệnh về tâm thần. Mong mọi người cho lời khuyên, cần phải làm gì bây giờ?

Phan

