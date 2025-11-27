CGV được vinh danh đơn vị phát hành nhiều phim Việt nhất

CGV được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023-2025", ở sự kiện tối 25/11.

Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần 24 diễn ra tối 25/11 tại TP HCM. Bên cạnh giải truyền thống như Bông sen vàng, bạc, ban tổ chức lần đầu vinh danh nhà phát hành nhiều phim nhất, qua đó đề cao vai trò của hệ thống phát hành trong hệ sinh thái điện ảnh.

Bà Jeong Ji Young, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam, nói vinh dự khi nhận bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. "Danh hiệu vừa ghi nhận nỗ lực đưa phim Việt đến gần khán giả, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành các đạo diễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh nước nhà", bà cho hay

Bà Jeong Ji Young (thứ hai từ trái sang), Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam, nhận bằng khen "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025". Ảnh: CGV Việt Nam

Theo thống kê từ ban tổ chức, giai đoạn 2023-2025, CGV phát hành tổng cộng 45 phim Việt - cao nhất so với các đơn vị khác cùng thời điểm, hiện thực hóa cam kết đồng hành và nâng tầm điện ảnh nội địa.

CGV là một trong 5 hệ thống rạp lớn nhất toàn cầu và số một trong nước, với 84 rạp. Nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp cùng chính sách hỗ trợ phim nội địa, nhiều tác phẩm nhỏ lẻ hay phim nghệ thuật của đạo diễn trẻ có cơ hội tiếp công chúng.

CGV góp phần đưa phim Việt tiếp cận đông đảo khán giả. Ảnh: CGV Việt Nam

Ba năm qua đơn vị tạo không gian chiếu và quảng bá phù hợp, giúp phim Việt duy trì sức sống tại phòng vé - từ dòng thương mại, nghệ thuật, tài liệu, âm nhạc đến hoạt hình...

Năm 2024, qua công ty con V Pictures, doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành phim Việt ở thị trường quốc tế, giúp nhiều tác phẩm ăn khách như Nụ hôn bạc tỷ, Cục vàng của ngoại hay Quỷ nhập tràng tiếp cận khán giả Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan lẫn các nước châu Á.

Phía CGV nhận định hoạt động trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược "xuất khẩu phim Việt", đưa câu chuyện giàu bản sắc văn hóa vươn ra thị trường toàn cầu và nâng cao vị thế điện ảnh Việt trên bản đồ quốc tế.

Bà Jeong Ji Young, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam. Ảnh: CGV Việt Nam

Bên cạnh đó, doanh nghiệp CGV triển khai loạt chương trình cộng đồng nhằm xây dựng, phát triển tài năng điện ảnh Việt, trong đo có cuộc thi Nhà biên kịch tài năng, Dự án phim ngắn CJ, Giáo dục cùng điện ảnh, Lớp học làm phim Toto, CGV Art House và tài trợ các liên hoan phim quốc tế Hà Nội hay châu Á - Đà Nẵng...

Liên hoan phim Việt Nam lần 24 diễn ra cùng thời điểm TP HCM được UNESCO công nhận là "thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á. Chương trình khai mạc tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ cùng hơn 5.000 khán giả. Suốt năm ngày, nhiều buổi hội thảo về đề tài phát triển công nghiệp điện ảnh, ứng dụng AI vào phim, giải pháp thu hút đoàn phim quốc tế đến các địa phương.

Ban tổ chức còn mở triển lãm tôn vinh các phim Việt kinh điển ở Công viên Lam Sơn, hàng trăm sinh viên đến trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. Khán giả cũng xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, giao lưu với các đoàn phim ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đông Vệ