CEO VPBank: Lãi suất có thể hạ nhiệt từ cuối quý II

Theo nhận định của Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh, mặt bằng lãi suất cao hiện tại có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, sau đó hạ nhiệt vào quý II, III.

Ngày 22/4, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức phiên họp thường niên với gần 500 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 62% cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng năm nay tham dự đông hơn năm ngoái.

Tại đại hội, các nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoàn thành kế hoạch năm nay của VPBank, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

"Nhà băng có thể hoàn thành kế hoạch tăng quy mô cho vay năm nay không khi mặt bằng lãi suất đang cao", một cổ đông đặt vấn đề. Năm nay, VPBank lên kế hoạch dư nợ tín dụng tăng 34%, lên gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết nhà băng này đặt mục tiêu tham vọng và sẽ hoàn thành kế hoạch đó. "Với mặt bằng lãi suất hiện tại, chúng tôi chấp nhận chi phí vốn cao để có đủ nguồn vốn hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng", ông Vinh nói.

Ban chủ tọa phiên họp thường niên của VPBank, ngày 22/4. Ảnh: VPB

Theo nhận định của CEO VPBank, lãi suất huy động quý I đã lên mức cao nhất trong 3 năm qua, ở tất cả kỳ hạn. Điều này đến do tình hình thanh khoản của hệ thống "tương đối căng thẳng". Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong 3 tháng đầu năm ở mức thấp, khoảng 3,3%, cùng với việc áp dụng các quy định mới về quản trị và các chỉ số an toàn vốn cũng là những nguyên nhân tác động.

"Tôi cho rằng xu hướng lãi suất cao như hiện tại sẽ kéo dài một thời gian nữa, bắt đầu giảm trong cuối quý II - đầu quý III", ông Vinh nhận định.

Theo ghi nhận của VnExpress, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng, đối với kỳ hạn 12 tháng, đang ở quanh mức 6,5-7,5% một năm, tăng từ 1-3% so với thời điểm cuối năm ngoái. Bên cạnh biểu công khai, nhiều đơn vị tư nhân có thời điểm chào mời khách gửi tiền mức lãi 9% một năm, áp dụng với số tiền chỉ từ vài trăm triệu đồng.

Tại cuộc họp với Thống đốc Phạm Đức Ấn hôm 9/4, các nhà băng cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay. Ông Nguyễn Đức Vinh chia sẻ VPBank đã hạ lãi suất 0,3–0,5% ở tất cả các kỳ hạn và sẽ tiếp tục duy trì động thái này trong thời gian tới.

Bên cạnh việc đặt chỉ tiêu tín dụng đi lên 34%, VPBank còn dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng trong năm 2026, cải thiện 35% so với thực hiện năm ngoái.

Dù ngân hàng vẫn tăng trưởng đều trong những năm gần đây nhưng một cổ đông hỏi "vì sao cổ phiếu VPB vẫn ở mức thấp".

Trả lời cổ đông, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng nói việc giá cổ phiếu chưa bứt phá là do yếu tố thị trường và ngân hàng không thể kiểm soát vấn đề này.

"Theo đánh giá nội bộ, mức hiện tại vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của chúng tôi", ông Dũng khẳng định. Ban lãnh đạo VPBank tin rằng trong trung và dài hạn, thị trường sẽ dần ghi nhận lại và có phản ứng phù hợp với cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu VPB ở mức 27.550 đồng mỗi đơn vị, giảm khoảng 7% tính từ đầu năm.

Tại đại hội năm nay, VPBank cũng công bố kế hoạch chào bán 624 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho một nhà đầu tư nước ngoài. Ông Ngô Chí Dũng đánh giá đây là bước đi cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng quy mô, trong bối cảnh nguồn lợi nhuận giữ lại sau thuế không đủ đáp ứng nhu cầu vốn.

Về giá phát hành, Chủ tịch VPBank chia sẻ các bên vẫn trong quá trình đàm phán nên chưa thể công bố, nhưng đã có nhà đầu tư quan tâm tới thương vụ này. Tuy nhiên, ông Ngô Chí Dũng đảm bảo mức giá cuối cùng không ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hiện hữu, và sẽ xin ý kiến trước đại hội.

