CEO Techcombank: ‘Chúng tôi sẽ làm những thứ khó bắt chước hơn'

Từng tiên phong với "tài khoản 0 đồng", bancassurance nhưng đang bị các đối thủ bắt kịp nên CEO Jen Lottner cho rằng đây là lúc làm những thứ mới "khó bắt chước hơn".

Tại đại hội cổ đông thường niên sáng 24/4, cổ đông Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho rằng, Techcombank là người đi đầu thị trường trong việc triển khai gói tài khoản 0 đồng để cải thiện tỷ lệ CASA hay hợp tác bán bảo hiểm qua hợp đồng bancassurance. Tuy nhiên, những gì mà Techcombank đã làm thì tới nay các nhà băng khác cũng đã triển khai gần như bắt kịp, thậm chí còn làm tốt hơn. "Vậy Techcombank sẽ làm gì tiếp theo", một cổ đông hỏi.

Trả lời cổ đông, Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner thừa nhận: "Tài khoản 0 đồng không còn mới nữa rồi. Bancassurance cũng đang thành xu hướng. Bởi vậy, chúng tôi sẽ làm những gì khó bắt chước và lặp lại hơn".

Lãnh đạo Techcombank lấy ví dụ như khi triển khai tín dụng, mọi người vẫn có quan niệm phải tìm cán bộ có kinh nghiệm và giỏi để đánh giá khả năng trả nợ khách hàng. Tuy nhiên, Techcombank đánh giá khả năng thẩm định còn phụ thuộc vào quy trình, hệ thống và chính sách.

"Techcombank sử dụng dữ liệu, mô hình để đánh giá tín dụng khách hàng tốt hơn, mà chúng tôi gọi là cỗ máy ra quyết định tín dụng. Quan điểm của ngân hàng là vừa mở rộng cho vay các phân khúc khác nhưng tỷ lệ nợ xấu phải duy trì ở mức thấp", ông nói.

Nói thêm về sự khác biệt so với các đối thủ, ông Jens Lottner cho rằng Techcombank có hiệu quả hoạt động vượt trội. "Sự vượt trội này không phải do cho vay lãi suất cao mà xuất phát từ chi phí huy động vốn thấp", ông nói. Các chỉ số về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), chi phí vốn, biên lãi thuần (NIM), tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR), tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ xấu của Techcombank đều tốt hơn so với mặt bằng thị trường.

Từ mức vốn hoá chưa tới 500 triệu USD vào 5 năm trước, tới nay vốn hóa của Techcombank đã vượt 5 tỷ USD. Duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 20-25% như hiện nay, lãnh đạo Techcombank tin rằng ngân hàng dễ dàng đạt mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD vào năm 2025. "Mức vốn hoá 20 tỷ USD được tính toán từ xuất phát điểm của Techcombank hiện tại cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng".

Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner. Ảnh: Techcombank.

Lãnh đạo Techcombank, đặc biệt là ông Hồ Hùng Anh, từng nhiều lần khẳng định theo đuổi chiến lược "lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp" nhờ vào việc cho vay những gì mà ngân hàng am hiểu.

Nhưng tại đại hội cổ đông, nhiều cổ đông đặt câu hỏi xoay quanh các khoản vay tập trung vào bất động sản của Techcombank. Về điểm này, Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh nói: "Ngành nào cũng có rủi ro, quan trọng là chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi am hiểu và không phải vô căn cứ mà ngân hàng đặt trọng tâm cho vay bất động sản". Các khách hàng của ngân hàng cũng là những doanh nghiệp tốt và được lựa chọn kỹ càng thay vì phát triển ồ ạt. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng đang mở rộng tệp khách hàng khác để phát triển tín dụng đa dạng và không bị phụ thuộc vào một lĩnh vực nào.

Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Techcombank.

Năm qua, lỗi hệ thống giao dịch trực tuyến qua Internet Banking và Mobile Banking thường xuyên xảy ra. Lý giải điều này, tổng giám đốc ngân hàng cho biết hành vi của người dùng đã khác nhiều so với các đây 5 năm. Trong khi trước đây 1 giây chỉ có 1.000-2.000 giao dịch thì tới nay con số lên tới hàng triệu thậm chí hàng chục triệu giao dịch.

Để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi từng ngày, Techcombank đã song song làm hai việc là đầu tư vào hệ thống Mobile Banking cùng với việc triển khai đầu tư điện toá đám mây. Dự kiến khi hoàn tất việc đưa dữ liệu lên điện toán đám mây vào ba năm nữa, sẽ không còn tình trạng trục trặc hệ thống.

Sáng nay, Đại hội cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung ông Hồ Anh Ngọc, em trai của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021.

Ông Anh Ngọc đã giữ nhiều vị trí tại Techcombank từ năm 2017 như trợ lý ban giám đốc, phó giám đốc trung tâm thẻ dịch vụ tiêu dùng, phó giám đốc, giám đốc chi nhánh TP HCM, giám đốc điều hành các hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại phía Nam... Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank (Techcombank AMC). Bên cạnh đó, ông từng làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp khác như Công ty Đầu tư INB, Công ty đầu tư Thảo Điền, Công ty dịch vụ Mai Thành.

Năm 2021, nhà băng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng tối thiểu 12% đạt 356.199 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn và trong mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Còn huy động vốn đến hết năm dự kiến tăng gần 15% lên 334.291 tỷ đồng, hoặc cao hơn tuỳ vào tình hình tăng trưởng tín dụng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 lên đến 19.800 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước.

Techcombank tiếp tục giữ lại không chia cổ tức nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, trình cổ đông phương án phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động được lựa chọn. Giá bán mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng hoặc cao hơn, tuỳ theo từng nhóm đối tượng. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Quỳnh Trang