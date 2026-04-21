CEO Nông nghiệp Hòa Phát lý giải nguyên nhân đặt kế hoạch đi lùi

Theo CEO Nông nghiệp Hòa Phát Phạm Thị Hồng Vân, công ty dự kiến lợi nhuận năm nay giảm 37%, còn hơn 1.000 tỷ đồng do xung đột Trung Đông leo thang, dịch bệnh và tính chu kỳ của ngành.

Tại phiên họp thường niên diễn ra lần đầu tiên sau khi niêm yết vào ngày 21/4, nhiều cổ đông đã thắc mắc về nguyên nhân Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi trong năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ, giảm lần lượt 11% và 37% so với năm trước.

Báo cáo đến đại hội, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc công ty, cho biết nhiều cổ đông có thể "sững sờ" với thông tin này nhưng kịch bản kinh doanh được xây dựng dựa trên các đánh giá thận trọng từ bối cảnh thị trường. CEO này cho biết căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Sau các cuộc xung đột, giá dầu biến động mạnh trong tháng 3 đã khiến chi phí logistics và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đi lên. Bên cạnh đó, giá phân bón cũng leo thang theo giá năng lượng, làm hoạt động trồng ngô và đậu tương bị tác động mạnh, những nguyên liệu chính cho thức ăn chăn nuôi.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát phát biểu tại phiên họp thường niên ngày 21/4. Ảnh: HPA.

Nói thêm về bối cảnh kinh doanh năm 2026, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Nông nghiệp Hòa Phát, nhận định giá năng lượng tăng trong thời gian qua chưa phản ánh đầy đủ vào nền kinh tế trong quý I. "Các rủi ro này vẫn tồn tại độ trễ từ lượng hàng tồn kho vẫn còn, đặc biệt với xăng dầu", ông Thắng chia sẻ.

Sang quý II và quý III, ông Thắng dự báo tác động từ câu chuyện xăng dầu sẽ rõ ràng hơn, tạo áp lực lên chỉ số lạm phát. Trong bối cảnh đó, chi phí sản xuất có khả năng leo thang, khiến giá heo có thể cải thiện 7-8%.

Vì vậy, ông cho biết công ty có thể đẩy giá bán heo lên, nhưng vẫn phụ thuộc vào cung - cầu thị trường. Theo ông Thắng, đặc thù của ngành heo là quý III thường có giá thấp nhất, trong khi quý IV và quý I thuận lợi hơn. Trên cơ sở đó, kế hoạch được xây dựng phù hợp với các yếu tố này.

Bên cạnh yếu tố thị trường, rủi ro dịch bệnh tiếp tục là thách thức lớn trong năm 2026, theo Tổng giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát. Dịch tả lợn châu Phi (ASF) vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tại Việt Nam, bệnh này diễn biến phức tạp hơn một số quốc gia trong khu vực do xuất hiện chủng tái tổ hợp giữa tuýp 1 và tuýp 2 - loại có độc lực cao và kéo dài. Đây tiếp tục là một ẩn số đáng lo ngại với ngành.

Ngoài ra, lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cũng lưu ý ngành chăn nuôi có tính chu kỳ rõ rệt, với các giai đoạn đỉnh rơi vào các năm 2015, 2020 và 2025. Việc xây dựng kế hoạch năm 2026 đã tính đến đặc điểm này.

Dù đối mặt nhiều thách thức, bà Phạm Thị Hồng Vân cho rằng Nông nghiệp Hòa Phát vẫn có những lợi thế nhất định. Công ty đã xây dựng sẵn nền tảng chuỗi chăn nuôi khép kín theo hướng an toàn sinh học. Nhờ đó, nếu phát sinh dịch bệnh mới, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp được dự báo không đáng kể.

Chia sẻ đến các cổ đông về kết quả kinh doanh quý I, lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cho biết công ty đạt 1.813 tỷ đồng, giảm 10,8% so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng đi xuống 1,2% so với quý I/2025. Trừ các chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 345 tỷ đồng, tương đương 34,3% kế hoạch năm.

Theo chia sẻ của Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh quý I/2026 giảm so với cùng kỳ chủ yếu đến từ hai yếu tố là giá heo và sản lượng. Theo đó, giá heo bình quân quý I/2025 ở mức khoảng 67.000-70.000 đồng, trong khi quý I chỉ còn 66.000 đồng. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất của công ty sụt giảm vì trang trại Mỹ Đức vừa được cải tạo xong.

Trọng Hiếu