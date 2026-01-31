CEO Nanoco Group: 'Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất, cung ứng toàn cầu'









Ông Lương Lực Văn, Tổng giám đốc Nanoco Group - đơn vị sản xuất các thiết bị ánh sáng và gia dụng chia sẻ về chiến lược công ty với dấu mốc lần đầu xuất khẩu sang Mỹ sau 35 năm phát triển. - Công ty ra đời như thế nào thưa ông? - Nanoco Group khởi đầu năm 1991 với Công ty Phước Thạnh, bắt đầu từ lĩnh vực phân phối thiết bị điện dân dụng. Năm 2011, thương hiệu Nanoco ra đời, chúng tôi chủ động phát triển các dòng sản phẩm chiếu sáng và điện gia dụng đáp ứng theo nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Giai đoạn 2015-2025, Nanoco tập trung đầu tư vào hệ thống sản xuất với nhà máy Quạt và Nhựa tại Tây Ninh và nhà máy Đèn và Điện tử tại Đồng Nai, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), cải tiến công nghệ nhằm nâng cao độ ổn định, độ bền và hiệu suất chiếu sáng của sản phẩm. Công ty có ba nhóm ngành hàng chính là ống luồn và phụ kiện thiết bị điện, nhóm chiếu sáng, nhóm gia dụng. Cả ba nhóm đều tương đồng về quy mô doanh số, nhóm chiếu sáng và nhóm gia dụng mới hơn và có đà tăng trưởng hai con số từ sau đại dịch Covid-19. Hiện tại, chúng tôi xây dựng mạng lưới 1.300 nhà phân phối, hơn 7.000 điểm bán khắp cả nước, đưa các sản phẩm thiết bị điện, chiếu sáng và điện gia dụng đến gần hơn với người tiêu dùng, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình Việt. Trong 5 năm qua, từ 2020 đến 2025, mỗi năm các nhóm sản phẩm Nanoco tăng trưởng doanh thu trung bình hơn 20%.

Ba nhóm sản phẩm chính của Nanoco Group

- Nếu chọn ba cột mốc quan trọng nhất trong hành trình này, ông chọn gì? - Cột mốc đầu tiên vào năm 1994 - đánh dấu bước hợp tác cùng tập đoàn Matsushita Electric Works (tiền thân của Panasonic Electric Works) trong mảng phân phối thiết bị điện. Năm 2010 khi thương hiệu Nanoco ra đời, chúng tôi tự dấn thân vào nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm. Cột mốc mới nhất của tập đoàn là năm 2025 với việc xuất khẩu đi Mỹ. - Nanoco Group khởi đầu bằng phân phối thiết bị điện dân dụng. Điều gì khiến công ty quyết định chuyển hướng sang sản xuất? - Vào thời điểm chúng tôi phân phối sản thiết bị điện dân dụng, có nhiều sản phẩm trôi nổi với xuất xứ không rõ ràng đang len lỏi được nhiều công trình Việt, mang lại tiềm ẩn rủi ro về cháy nổ. Các ngành hàng chiếu sáng, ống luồn và phụ kiện đa phần lắp âm nên sẽ khó chẩn đoán và xử lý vấn đề nếu có, lại có yếu tố lắp đặt và kỹ thuật khiến cho người tiêu dùng khó kiểm soát chất lượng. Bước vào lĩnh vực sản xuất, Nanoco muốn làm người bạn đồng hành của chủ nhà và thợ thầu Việt, mang lại giá trị cho ngành công nghiệp nước nhà.

Sản phẩm chiếu sáng của Nanoco phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng

- Năm 2025, công ty bắt đầu xuất khẩu, động lực này đến từ đâu? - Cuối năm 2024, chúng tôi nhận thấy các công ty Âu Mỹ đang tìm nguồn cung nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc, đặc biệt là hướng đến các công ty không phải của Trung Quốc. Nanoco nhận ra đây là cơ hội đưa sản phẩm Việt Nam đến các thị trường quốc tế sau thời gian bị công ty Trung Quốc chiếm lĩnh. Tập đoàn đầu tư vào máy móc, dây chuyền sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác nước ngoài. Năm 2025, chúng tôi xuất khẩu sản phẩm dưới thương hiệu Nanoco ở các thị trường Campuchia, Lào và hợp tác OEM/ODM cho các thương hiệu nội địa Mỹ. Tương lai, Nanoco sẽ mở rộng vào các thị trường khác ở Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Mỹ thông qua Amazon. Chúng tôi tiếp tục hợp tác các mối quan hệ OEM/ODM ở Bắc Mỹ và châu Âu. Mảng kinh doanh thương hiệu riêng và mảng OEM/ODM bổ trợ lẫn nhau, giúp chúng tôi vừa hiểu thị hiếu người tiêu dùng hơn, vừa tối đa hóa và nâng tầm được năng lực sản xuất và R&D.

Nanoco tham gia nhiều hội chợ xúc tiến khách hàng.

- Khi đưa sản phẩm ra nước ngoài, rào cản lớn nhất công ty gặp là gì? - Rào cản lớn nhất đến từ sự khác biệt về tiêu chuẩn và điều kiện vận hành giữa các thị trường. Ví dụ, tại Mỹ, hệ thống điện sử dụng mức 120V-60Hz, khác hoàn toàn so với 220V-50Hz tại Việt Nam, kéo theo yêu cầu thiết kế và kiểm soát an toàn điện theo hệ tiêu chuẩn UL. Điều này đòi hỏi sản phẩm phải được thiết kế và thẩm định kỹ thuật ngay từ đầu theo bộ tiêu chuẩn riêng của thị trường đích. Bên cạnh đó, các yêu cầu về bao bì, truy xuất nguồn gốc và quản lý lô hàng cũng cao hơn đáng kể. Nhiều khách hàng quốc tế yêu cầu tích hợp tem RFID để phân biệt mã hàng và lô sản xuất, dẫn đến việc đầu tư thiết bị scan chuyên dụng và thiết lập quy trình traceability (truy xuất nguồn gốc) chi tiết ở cấp độ chuỗi cung ứng. Ngoài ra, toàn bộ báo cáo thử nghiệm và chứng nhận đều phải thực hiện thông qua các tổ chức đánh giá độc lập quốc tế, với mức độ nghiêm ngặt và chi phí cao. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để Nanoco nâng cấp hệ thống quản lý kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng chuẩn mực toàn cầu trước khi thương mại hóa tại các thị trường xuất khẩu. Nanoco phát triển sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật sẵn có, đồng thời phối hợp với các đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng để hoàn thiện thiết kế, vật liệu và giải pháp kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn thị trường Mỹ. Trên phương diện chất lượng, chúng tôi thiết lập một quy trình kiểm soát riêng cho dự án, bao gồm IQC, IPQC và OQC, gắn trực tiếp với các tiêu chí của Intertek (ETL). Quy trình này không chỉ phục vụ giai đoạn chứng nhận ban đầu mà còn được duy trì liên tục để đáp ứng các đợt kiểm tra định kỳ từ khách hàng và tổ chức chứng nhận quốc tế. Song song đó, Nanoco đầu tư bổ sung các thiết bị thử nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn, như kiểm tra ESD, thử nghiệm FCC Part 15, drop test và các thử nghiệm độ tin cậy liên quan. Cách tiếp cận "thiết kế theo tiêu chuẩn ngay từ đầu" giúp sản phẩm vừa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuân thủ, vừa đảm bảo độ ổn định và tính sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.

- Hiện công ty có thể làm chủ công nghệ tại những công đoạn nào? - Chúng tôi chủ động làm chủ nhiều công đoạn cốt lõi trong chuỗi giá trị sản phẩm chiếu sáng, bao gồm: thiết kế sản phẩm và thiết kế quang - nhiệt - cơ khí, phát triển bộ nguồn và mô-đun LED, xây dựng BOM/engineering package, lắp ráp SMT và kiểm soát chất lượng tại hiện trường, cũng như thử nghiệm nội bộ theo các tiêu chuẩn an toàn - hiệu suất. Các hoạt động này được triển khai xuyên suốt từ giai đoạn R&D, tạo mẫu (prototype), thẩm định kỹ thuật, chạy thử pilot đến mass production để bảo đảm tính đồng bộ về chất lượng và độ ổn định của sản phẩm. Song song đó, Nanoco hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế ở một số công đoạn chuyên biệt như cung ứng vật liệu, linh kiện chiến lược, một phần gia công cơ khí - housing, thử nghiệm chứng nhận bên thứ ba, và logistics - bao bì xuất khẩu. Mô hình "in-house kết hợp outsource có chọn lọc" giúp chúng tôi tận dụng năng lực chuyên sâu của hệ sinh thái đối tác, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và sức mạnh của chuỗi cung ứng. - Việc tham gia chuỗi cung ứng quốc tế tác động ra sao đến tiêu chuẩn sản xuất trong nước? - Đội ngũ R&D và sản xuất buộc phải nâng cấp liên tục trước các yêu cầu của các đối tác nước ngoài. Từ đó, chúng tôi cải thiện khả năng sản xuất, mang đến các sản phẩm chất lượng cho chính thị trường trong nước. Môi trường sản xuất và nguồn nguyên vật liệu của chúng tôi cũng phải nâng cấp để nhập khẩu vào thị trường Mỹ và đặc biệt các chuỗi bán lẻ ngặt nghèo như Walmart. Những thứ này cũng được sử dụng để sản xuất phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam.

- Tại sao doanh nghiệp xác định phát triển bền vững là định hướng lâu dài? - Chúng tôi nhìn nhận CSR như một cam kết dài hạn để xây dựng niềm tin. Một thương hiệu thiết bị điện muốn đi đường dài phải được tin ở hai điểm: tin vào chất lượng sản phẩm và tin vào cách doanh nghiệp hành xử khi cộng đồng cần. Những dự án tái thiết sau bão lũ vì thế không nằm ngoài kinh doanh, mà nằm trong triết lý vận hành: làm tốt việc mình giỏi nhất và mang năng lực đó hỗ trợ đúng nơi, đúng lúc. Trong những năm qua, Nanoco đã đồng hành cùng nhiều chương trình hỗ trợ xã hội, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn như dịch Covid-19, các đợt thiên tai trên cả nước và gần đây là đợt lũ lịch sử tại miền Trung. Điểm chung xuyên suốt trong các chương trình thiện nguyện của Nanoco là sự kịp thời, thiết thực và gắn với năng lực của doanh nghiệp. Chúng tôi ưu tiên các giải pháp có giá trị sử dụng lâu dài. Với dự án tái thiết sau bão lũ cuối năm 2025, chúng tôi triển khai từ 2/12 tại địa bàn Phú Yên, Khánh Hòa cũ, tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng, gồm hai gói hỗ trợ. Gói tái thiết giáo dục: hỗ trợ 40 trường học, cung cấp thiết bị chiếu sáng và quạt dân dụng, kèm lắp đặt hoàn thiện để phòng học sớm đưa vào sử dụng. Gói hỗ trợ sinh hoạt: hỗ trợ 1.000 hộ dân với 1.000 nồi cơm điện 1,8L và 1.000 bình đun siêu tốc inox. Nguồn kinh phí chủ yếu được trích từ quỹ phúc lợi doanh nghiệp, ngân sách hoạt động xã hội của công ty và sự đồng hành tự nguyện của cán bộ nhân viên trong từng chương trình cụ thể.

Cán bộ nhân viên Nanoco Group tham gia hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt năm 2025

- Kế hoạch thời gian tới của công ty là gì? Kế hoạch thời gian tới của Nanoco tập trung vào 3 mũi nhọn. Đầu tiên là tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Chúng tôi tăng tốc ở Mỹ, đồng thời mở thêm ít nhất 2 thị trường Đông Nam Á. Nanoco đi song song thương hiệu riêng và OEM/ODM để vừa tối ưu công suất nhà máy, vừa nắm thị hiếu người tiêu dùng và yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường. Chúng tôi mong góp sức vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đưa sản phẩm công nghệ từ bàn tay và trí tuệ Việt đi ra biển lớn. Thứ hai là nâng chuẩn năng lực lõi để đi đường dài. Chúng tôi tập trung chất lượng sản phẩm và thiết kế theo chuẩn ngay từ đầu, đầu tư thêm năng lực về phần cứng, phần mềm và thiết kế để có thể phát triển các sản phẩm thông minh, đáp ứng nhu cầu công năng lẫn thẩm mỹ của người dùng, Cuối cùng chúng tôi mở rộng danh mục sản phẩm trên nền tảng sản xuất và công nghệ hiện có. Ngoài việc tiếp tục phát triển mảng chiếu sáng và thiết bị điện để phục vụ các công trình cả nước, chúng tôi còn mở rộng danh mục với nhiều sản phẩm chăm sóc chất lượng không khí và nước trong không gian sống của các hộ gia đình.