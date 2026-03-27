CEO MediUSA kiếm 264 tỷ đồng khi sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả

Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị cáo buộc sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả cho trẻ em và người già, trị giá 539 tỷ đồng và thu lợi 264 tỷ.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Năng Mạnh về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan, Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị cáo buộc về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

14 bị can bị truy tố ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2016, Mạnh cùng các cộng sự thành lập, điều hành 12 công ty cùng nhà máy MediPhar và MediUSA. Trong đó, Mạnh là cổ đông chính chi phối, trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thuộc hệ thống. Những người còn lại phụ trách hoạt động sản xuất tại nhà máy, tiêu thụ, phân phối sản phẩm.

Để tổ chức hoạt động sản xuất, Mạnh và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm nhằm hợp thức hóa điều kiện pháp lý với hai nhà máy MediPhar và MediUSA, cùng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Khi đề nghị Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế thẩm định, thẩm định lại, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP), Mạnh đã tác động, đưa tiền cho các thành viên trong đoàn.

Qua đó, doanh nghiệp của Mạnh được tạo điều kiện trong thẩm định, hậu kiểm và đánh giá kết quả khắc phục tồn tại. Tất cả chỉ thực hiện trên hồ sơ, ảnh chụp do doanh nghiệp cung cấp mà không kiểm tra thực tế tại nhà máy.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, Công ty Mediphar và MediUSA đã dùng phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm do Công ty TSL và Công ty Avatek cấp khống. Giấy được cấp khi không gửi mẫu đến công ty để tiến hành kiểm nghiệm thực tế.

VKS kết luận, khi sản xuất thực phẩm chức năng, nhóm của Mạnh đã bàn nhau để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, nhóm này đã công bố sản phẩm mới mà không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm.

Mạnh còn chỉ đạo các nhân viên cấp dưới chỉnh sửa, bổ sung thêm bớt thành phần, hàm lượng của nguyên liệu. Các lệnh sản xuất sản phẩm thực tế thì được cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên vỏ hộp.

Quá trình sản xuất, Mạnh bị cáo buộc không xây dựng và thực hiện quy trình, công thức, hướng dẫn pha chế theo đúng quy định. Anh ta còn không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hoặc chỉ thực hiện mang tính hình thức. Từ đó, Mạnh đã sản xuất, bán 88 thực phẩm chức năng giả có tổng giá trị 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

CEO MediUSA chi tiền tỷ hối lộ từ Bộ Y tế đến cán bộ Hải quan

Khi nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng cần có tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, phân tích hàng hóa, do bên xuất khẩu cung cấp; bản tự công bố sản phẩm thể hiện thành phần, mục đích, nguyên liệu hoặc phụ gia. Ngoài ra, phải có thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu do đơn vị chức năng kiểm nghiệm thực hiện.

Gặp khó khi nhập khẩu, Mạnh đã tìm cách móc nối với cán bộ của Cục giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cũ. Mạnh được Tuân, khi đó là Phó phòng Giám quản 5, đồng ý giúp cho sớm thông quan song phải chi 1,5 tỷ đồng.

CEO MediUSA đồng ý và đã 2 lần chuyển cho Tuân, tổng 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng Tuân lại báo cáo với cấp trên là Nguyễn Thế Việt, Cục phó giám sát quản lý về Hải quan, rằng "doanh nghiệp chi 800 triệu đồng". Số tiền 1,5 tỷ đồng nhận của doanh nghiệp, Tuân đưa cho ông Việt 800 triệu đồng.

VKS kết luận, Mạnh đã thỏa thuận đưa cho Tuân 2 lần, tổng 1,5 tỷ đồng và đã được giúp đỡ để thông quan lô hàng có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium 80%. Sau khi nhận tiền từ Tuân, ông Việt đưa 50 triệu đồng cho Phan Công Chiến, khi đó là Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp dược, Cục Quản lý dược.

Ngoài hành vi này, Mạnh còn bị cáo buộc trong các lần đặt lịch thẩm định và hậu kiểm hai nhà máy đã đưa tổng cộng 3,5 tỷ đồng cho nhiều cán bộ của Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế. Những người nhận tiền của Mạnh đã bị xét xử ở vụ án xảy ra tại Cục an toàn thực phẩm.

Cán bộ công an báo tin điều tra cho CEO MediUSA, nhận 30 triệu đồng

Theo cáo trạng, Mạnh và Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) có mối quan hệ quen biết từ trước. Mạnh sau đó đã gặp trao đổi, đặt vấn đề với Dũng thông báo cho Mạnh biết thông tin khi có kiểm tra, xác minh các công ty của mình.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của Mạnh, cán bộ công an Dũng đã chủ động gặp gỡ, thông tin cho doanh nghiệp biết. Thấy vậy, Mạnh nhờ giúp đỡ và được Dũng đồng ý, hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra.

Theo chỉ dẫn của Dũng, Mạnh đã thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài. Đến ngày 11/4/2025, Dũng tiếp tục gặp gỡ và nói rằng các công ty của Mạnh vẫn đang bị xác minh, "nhắc Mạnh cần thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu".

Nói chuyện xong, Mạnh đưa phong bì in logo của Công ty MediUSA cho Dũng, bên trong có 30 triệu đồng.

Ngày 19/4/2025, công an khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính. Nhưng vì đã được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty. Mạnh cũng cho tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính, cất giấu, tiêu hủy thực phẩm chức năng.

Quá trình điều tra, C03 đã kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu hủy. Thế nhưng toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị tiêu hủy, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

Hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của Dũng cho Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án, cáo trạng nêu.

Quá trình điều tra, truy tố, nhà chức trách đã thu giữ 102 tỷ đồng do các bị can và người liên quan nộp khắc phục. Công an cũng kê biên 23 bất động sản của Mạnh và 3 người khác, thu giữ 19 sổ đỏ của 4 bị can.

Phạm Dự