CEO HP Vietnam: 'AI tái định nghĩa cách thức làm việc'









Trong vài năm qua, khái niệm "nơi làm việc" không còn gắn chặt với bàn làm việc hay văn phòng truyền thống. Một cuộc họp có thể diễn ra ở quán cà phê, một bản thuyết trình được hoàn thiện tại sân bay, hay một báo cáo được xử lý ngay tại nhà, thậm chí không cần kết nối mạng. Những thay đổi này phản ánh sự dịch chuyển trong cách con người tiếp cận công việc, khi công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ngày càng len sâu vào đời sống. Theo ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, AI đang đóng vai trò như chất xúc tác quan trọng cho sự dịch chuyển đó. "Tương lai công việc không còn là câu chuyện của vài năm tới, mà đang diễn ra hàng ngày, khi công nghệ giúp con người làm việc ở bất kỳ đâu, miễn là có thiết bị phù hợp và kết nối thông minh", ông nói. Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường ứng dụng AI nhanh trong khu vực. Theo ông Nguyễn Minh Đức, điều này đến từ đặc thù của lực lượng lao động trong nước: dân số trẻ, tỷ lệ lao động tri thức cao và tâm thế cởi mở với công nghệ mới. Ông dẫn nghiên cứu của Oxford Insights cho thấy chỉ số sẵn sàng AI của Việt Nam đạt 54,48 điểm, cao hơn mức trung bình khu vực, phản ánh khả năng bắt nhịp công nghệ nhanh của thị trường lao động trong nước Báo cáo "Vietnam State of Consumer AI 2025" của Decision Lab cũng cho biết 78% người dùng Internet Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong ba tháng gần nhất, và 33% biến AI thành thói quen hằng ngày. Trong khi đó, khảo sát của WIN World AI Index 2025 xếp Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong số 40 quốc gia về chỉ số AI toàn cầu, với điểm số về "mức độ tin tưởng vào AI" đứng thứ 3 thế giới. Theo ông Đức, xu hướng sử dụng AI diễn ra đồng thời với xu hướng làm việc linh hoạt (hybrid working) ngày càng phổ biến. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy các công ty chuyển sang làm việc từ xa, nhưng kể cả sau khi dịch bệnh qua đi, nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì mô hình hybrid nhằm cân bằng hiệu quả và linh hoạt cho nhân viên. Còn với nhân viên, họ không còn giới hạn không gian làm việc tại văn phòng, mà mong muốn có thể làm việc ở quán cà phê, tại nhà hay các không gian làm việc chung.

"Người lao động ngày nay không còn muốn làm việc ở một chỗ cố định. Họ muốn làm việc ở bất kỳ đâu nhưng vẫn giữ được hiệu quả và sự chuyên nghiệp", Tổng giám đốc HP Việt Nam nhận định. Hình thành từ xu hướng này, theo ông Đức, là những người tận dụng công cụ AI để giải phóng thời gian từ những tác vụ lặp lại, chuyển trọng tâm sang sáng tạo và phân tích sâu. Nhu cầu đặt ra không chỉ là có công cụ AI, mà là thiết bị phải đủ mạnh, đủ an toàn và vận hành liền mạch để hỗ trợ cách làm việc mới. Thị trường lao động và công nghệ số biến động nhanh đòi hỏi các hãng thiết bị cá nhân như HP dịch chuyển. Từ đó, thương hiệu xây dựng tầm nhìn "Future of Work" (Tương lai của công việc) theo hướng đặt con người ở trung tâm. Theo Tổng giám đốc HP Việt Nam, chiến lược này có phạm vi rộng, bao gồm cả mặt công nghệ, và về việc mở rộng năng lực cho con người làm việc thông minh hơn bằng AI. Từ tầm nhìn này, HP tái định nghĩa khái niệm máy tính cá nhân với thế hệ AI PC - nơi các tính năng AI được tích hợp sâu trong phần cứng và phần mềm. Chẳng hạn, các mẫu laptop HP được trang bị AI Companion - trợ lý AI tích hợp sẵn, cho phép người dùng khám phá, tìm kiếm thông tin, tổng hợp, phân tích và tối ưu hiệu suất theo thời gian thực. Trợ lý ảo cục bộ có thể giúp tóm tắt tài liệu, quản lý pin, điều chỉnh hiệu suất, nhận hỗ trợ kỹ thuật qua giao diện hội thoại...

Hệ sinh thái thiết bị tích hợp AI từ HP. Ảnh: HP

Camera tích hợp AI để khử ồn, tối ưu hình ảnh, ánh sáng khi người dùng họp trực tuyến trong môi trường nhiều tạp âm như sân bay, quán cà phê. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, nhiều tác vụ AI được xử lý trực tiếp trên thiết bị, vừa tăng hiệu suất, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng với người dùng doanh nghiệp, khi dữ liệu không phải đưa lên hệ thống bên ngoài. Ở khía cạnh bảo mật, các giải pháp AI như HP Wolf Security giám sát từ lớp BIOS, phần cứng đến hệ điều hành, tự động phát hiện email rác, mã độc và cho phép xóa dữ liệu từ xa khi thiết bị thất lạc. Hệ sinh thái AI của HP không chỉ dừng ở máy tính. Theo ông Nguyễn Minh Đức, doanh nghiệp này triển khai chiến lược OneHP Experience, kết nối ba trụ cột thiết yếu của công việc hiện đại: máy tính, máy in và thiết bị hội họp. Khi các thiết bị này vận hành đồng bộ, trải nghiệm làm việc trở nên liền mạch, cho phép người dùng bắt đầu công việc ở một không gian và tiếp tục ở không gian khác mà không bị gián đoạn. Theo ông Nguyễn Minh Đức, mục tiêu cuối cùng của chiến lược này là biến mọi không gian thành không gian làm việc thông minh, nơi công nghệ hỗ trợ con người một cách tự nhiên.

Ông Nguyễn Minh Đức nói về mục tiêu phát triển AI của HP. Ảnh: HP

Đại diện thương hiệu cho rằng mọi tầm nhìn đều hướng đến mục tiêu tốt đẹp, nhưng để hiện thực hóa cần cam kết lâu dài và kiểm soát hiệu quả nghiêm ngặt. Với tầm nhìn về AI cho công việc, nội bộ HP trực tiếp áp dụng, kiểm chứng hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Tổng giám đốc HP Việt Nam cho biết doanh nghiệp này sử dụng AI để phân tích hiệu quả sử dụng thiết bị của từng vị trí công việc, từ đó phân bổ cấu hình phù hợp. Nhân viên kế toán, thường xuyên xử lý bảng tính lớn, được trang bị máy cấu hình cao màn hình lớn. Trong khi nhân viên kinh doanh, chủ yếu sử dụng email và tra cứu thông tin, có thể dùng thiết bị nhẹ, ưu tiên tính linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Trong trường hợp này AI giúp phân bổ đúng công cụ cho đúng công việc, tránh lãng phí và đồng thời nâng năng suất. Ông Đức nhấn mạnh, đây là cách HP dùng AI để "làm cho thiết bị phục vụ con người tốt hơn", thay vì bắt con người phải thích nghi với thiết bị. Trong các phòng họp của HP, thiết bị hội họp tích hợp AI có khả năng tự động ghi nhận và tóm tắt nội dung cuộc họp, gửi lại cho người tham dự ngay sau khi kết thúc. Ông Đức khẳng định, những báo cáo từng cần nhiều thời gian ghi chép và tổng hợp thủ công nay được tự động hóa, xuất ra nhiều ngôn ngữ giúp đội ngũ tập trung hơn cho các quyết định chiến lược. "AI đã giúp chúng tôi giảm rất nhiều công việc lặp lại, để đội ngũ tập trung vào sáng tạo và xây dựng chiến lược cho thị trường", ông Nguyễn Minh Đức cho biết

Tổng giám đốc HP Việt Nam phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 30 năm HP có mặt tại Việt Nam. Ảnh: HP