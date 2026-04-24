CEO Hà Đô: Bất động sản 2026 sẽ có cuộc thanh lọc lớn

CEO Hà Đô Nguyễn Trọng Minh nhìn nhận bất động sản có thể chứng kiến làn sóng thanh lọc lớn, mở ra cơ hội M&A cho doanh nghiệp sẵn nguồn tiền mặt.

Ngày 24/4, Tập đoàn Hà Đô (HĐG) tổ chức phiên họp thường niên với hơn 170 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 63% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, nhiều nhà đầu tư băn khoăn về kế hoạch đầu tư tài chính của Hà Đô. "Chiến lược này từng được nêu 3,4 năm qua nhưng chưa có hành động rõ nét. Công ty có kế hoạch cụ thể như nào thời gian tới?", một cổ đông đặt vấn đề.

Năm nay, Hà Đô đặt mục tiêu mảng đầu tư tài chính có thể đóng góp khoảng 330-340 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu.

Trả lời câu hỏi, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hà Đô Nguyễn Trọng Minh cho biết việc duy trì nguồn tiền mặt là chiến lược giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn dự án phù hợp, nắm bắt cơ hội M&A khi thị trường xuất hiện tài sản chất lượng.

"Thị trường bất động sản năm nay có thể chứng kiến làn sóng thanh lọc lớn", khi những doanh nghiệp thiếu nền tảng tài chính buộc phải rút lui hoặc chuyển nhượng dự án", ông Minh nói.

Ban chủ tọa phiên họp thường niên của Hà Đô, trong đó ông Nguyễn Trọng Minh ở bên phải ngoài cùng. Ảnh: Hà Đô

Phiên họp cũng có sự xuất hiện của nhà sáng lập Hà Đô Nguyễn Trọng Thông. Ông đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT vào 2024, hiện tham gia với vai trò Chủ tịch sáng lập.

Ông Thông cho rằng bất động sản là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách. Do đó doanh nghiệp cần nguồn tiền mặt ổn định để kiểm soát tốt rủi ro, tránh xảy ra đổ vỡ tài chính.

"Hà Đô sẽ không làm dự án chạy theo lợi nhuận bởi nhiều rủi ro, thay vào đó ưu tiên hướng đi an toàn, bền vững, được đo lường thận trọng", ông Thông nói.

Năm nay, tập đoàn này đặt chiến lược trọng tâm tiếp tục xoay quanh hai lĩnh vực bất động sản và năng lượng. Theo đánh giá của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất vay có xu hướng tăng, người mua vẫn có cái nhìn tích cực với sản phẩm có chất lượng tốt. Do đó hoạt động bán hàng sẽ không quá khó khăn.

Vừa qua, Hà Đô có ba dự án được đưa vào Nghị quyết 171 về mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại, gồm Tăng Nhơn Phú, Linh Trung (TP HCM) và Phan Đình Giót (Hà Nội). Doanh nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư từ năm 2027, đồng thời tìm kiếm quỹ đất phù hợp, sẵn sàng M&A thời gian tới.

Một dự án của Hà Đô ở phía tây Hà Nội. Ảnh: Hà Đô

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch lấn sân sang nhà ở xã hội và khu công nghiệp, ông Minh cho hay doanh nghiệp nghiên cứu và nộp hồ sơ làm một dự án nhà xã hội tại Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM). Theo ông, với kinh nghiệm nhiều năm phát triển bất động sản, việc mở rộng sang hai phân khúc trên không phải là bước đi quá xa lạ.

Hà Đô được thành lập năm 1990, tiền thân là xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc Phòng). Năm 2010, doanh nghiệp chuyển thành mô hình công ty cổ phần và niêm yết trên sàn chứng khoán với mã HDG.

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, đầu tư tài chính. Trong lĩnh vực bất động sản, Hà Đô là chủ đầu tư của nhiều chung cư, khu đô thị như Hado Charm Villas quy mô 30 ha tại Hoài Đức (Hà Nội), Centrosa Garden gần 7 ha (TP HCM). Ngoài ra, tập đoàn này cũng có 3 nhà máy điện gió, mặt trời và 5 nhà máy thủy điện.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 1.150 tỷ. Các mức này tăng lần lượt 13% và gần 16% so với năm ngoái. Tỷ lệ chia cổ tức 2026 của doanh nghiệp dự kiến ở mức 15%.

