CEO Ford: Bán tải Trung Quốc là 'những con thú khác biệt'

Jim Farley, CEO của hãng xe Mỹ có dịp thử nghiệm hai mẫu bán tải hybrid sạc điện của Trung Quốc và đưa ra những nhận xét thẳng thắn.

Jim Farley đã dành vài ngày để trải nghiệm BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha cũng như mẫu Toyota Land Cruiser 70 tại Australia. Ông thừa nhận hai mẫu xe Trung Quốc có khả năng cạnh tranh đáng ngạc nhiên, nhưng tất cả phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Farley cho rằng những mẫu xe này là "những con thú khác biệt", ông chủ của Ford nói với truyền thông Australia.

Theo Farley, người vào năm 2024 từng cho biết ông rất thích lái chiếc xe điện Xiaomi SU7 đến nỗi không muốn trả lại, sản phẩm của BYD trông giống như một chiếc bán tải thông thường cho đến khi bắt đầu yêu cầu nó hoạt động như một chiếc bán tải thực thụ.

"Shark là một chiếc bán tải, nhưng nếu bạn chất 500 kg vào thùng sau, nó không phải là Ranger, cũng không phải là Hilux", Farley nói với tờ Drive.

BYD Shark 6 (trái) và GWM Cannon Alpha PHEV tại Australia. Ảnh: Drive

Quan điểm của Farley là Shark có thể phù hợp với những người mua muốn vẻ ngoài của một chiếc bán tải nhưng không thường xuyên chất đồ nặng hoặc kéo tải trọng lớn. Và đó là một vấn đề tiềm tàng đối với Ford vì ông biết không phải mọi chủ sở hữu Ranger đều thực sự sử dụng chiếc xe theo cách mà các kỹ sư của Ford thiết kế.

Sự đánh giá của Farley về Shark 6 - dù không phải hết lời khen ngợi - vẫn tốt hơn nhiều so với những phản hồi về mẫu hybrid cắm điện phổ biến này từ một kỹ sư hàng đầu của Mitsubishi, người đã thử nghiệm nó tại bãi thử của công ty.

"Chúng có thể leo dốc, nhưng không kéo dài được lâu. Chúng leo được một lúc, sau đó dừng lại, hệ thống bảo vệ sẽ kích hoạt. Tôi cảm thấy rằng việc phát triển xe điện địa hình là một thách thức," kỹ sư cao cấp của Mitsubishi, Kaoru Sawase, nói với truyền thông Australia năm 2025.

Có một điều cũng khiến Farley băn khoăn. Ông thừa nhận các kỹ sư của Ford đã tháo rời chiếc bán tải BYD để hiểu cách hoạt động và họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc hiểu rõ về mặt kinh tế.

Farley cũng đã thử nghiệm GWM Cannon Alpha PHEV và cho biết đây là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm khác đang gia nhập phân khúc. Tuy nhiên, ông tin rằng các công ty như Ford và Toyota vẫn duy trì lợi thế lớn nhờ kinh nghiệm hàng chục năm trong việc chế tạo xe bán tải chuyên dụng.

Mặc dù vậy, giám đốc điều hành của Ford thừa nhận thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Các thương hiệu Trung Quốc đang nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào phân khúc bán tải cỡ trung toàn cầu, một phân khúc vốn truyền thống là một trong những nguồn lợi nhuận ổn định nhất của ngành công nghiệp.

Điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh không chỉ mới đến. Ở nhiều thị trường, như Australia, nó đã hiện diện, trong khi Mỹ vẫn an toàn nhưng không có gì đảm bảo tình hình sẽ vẫn như vậy sau 10 năm nữa.

Mỹ Anh