CEO ExxonMobil và QatarEnergy dọa ngừng cấp khí đốt cho EU

Lãnh đạo hai tập đoàn khí đốt hàng đầu thế giới cảnh báo ngừng cấp hàng cho châu Âu, và cho rằng chính sách tuân thủ cam kết Net Zero là không khả thi.

Thông tin trên được Darren Woods, CEO ExxonMobil và Saad al-Kaabi, CEO QatarEnergy nói với Reuters ngày 3/11. "Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero) như họ yêu cầu", ông Saad al-Kaabi bổ sung.

Nói bên lề hội nghị và triển lãm dầu khí quốc tế ADIPEC ở Abu Dhabi, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Darren Woods nhận định Chỉ thị về trách nhiệm giải trình bền vững doanh nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây "hậu quả thảm khốc" nếu được thông qua.

Darren Woods, CEO ExxonMobil trả lời phỏng vấn tại Triển lãm và Hội nghị Dầu khí quốc tế Abu Dhabi (ADIPEC) ở Abu Dhabi, UAE, ngày 3/11. Ảnh: Reuters

Chỉ thị này yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh trong khối phải giải quyết các rủi ro về môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng, buộc họ chịu trách nhiệm về những thiệt hại từ hoạt động vận hành bên ngoài châu lục.

"Nếu họ cố gắng thực thi chính sách này, việc chúng tôi ở lại thị trường châu Âu là không khả thi", ông Woods nói.

Saad al-Kaabi, Bộ trưởng Năng lượng Qatar kiêm CEO QatarEnergy, tiết lộ họ đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp ngừng bán hàng sang châu Âu. Ông Kaabi một lần nữa đe dọa ngừng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nói rằng công ty khó tiếp tục kinh doanh ở EU nếu các nhà cầm quyền không thay đổi hoặc hủy bỏ chính sách này.

Các nước EU đặt mục tiêu giảm 90% lượng khí thải nhà kính vào năm 2040, tiến tới Net Zero vào giữa thế kỷ này. Cùng với chính sách chung của khối, doanh nghiệp được yêu cầu lên kế hoạch khí hậu phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris về việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời tiền công nghiệp. CEO ExxonMobil nhận định yêu cầu này không khả thi về mặt kỹ thuật.

Hai CEO thêm rằng nếu EU không nới lỏng chính sách phát triển bền vững, doanh nghiệp họ có thể chịu mức phạt tới 5% doanh thu toàn cầu.

ExxonMobil và QatarEnergy là hai nhà cung cấp LNG hàng đầu châu Âu. ExxonMobil là tập đoàn Mỹ, cung cấp 50% lượng khí vào EU. QatarEnergy đến từ Qatar, cung cấp 12-14% lượng LNG cho khối này kể từ năm 2022.

Châu Âu là một thị trường quan trọng với cả hai tập đoàn. ExxonMobil đã đầu tư 20 tỷ euro (23,32 tỷ USD) vào khu vực này trong thập kỷ qua, còn QatarEnergy có các hợp đồng dài hạn với Shell của Anh, TotalEnergies (Pháp) và ENI (Italy). Họ đẩy mạnh bán hàng sang EU kể từ khi lục địa này cắt giảm nguồn cung từ Nga.

Tháng trước, chính phủ Mỹ và Qatar kêu gọi nguyên thủ các nước châu Âu cân nhắc lại chính sách phát triển bền vững, lập luận rằng chính sách này đe dọa nguồn cung năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Nghị viện châu Âu đã đồng ý đàm phán nhằm sửa đổi chính sách, dự kiến được hoàn thiện và phê duyệt vào cuối năm nay.

Bảo Bảo (theo Reuters)