CEO công nghệ bị nghi ném vợ xuống vực sâu 23 m

MỹGordon Abas Goodarzi bị bắt sau khi thi thể vợ được tìm thấy dưới vực cuối năm 2025, giữa cuộc tranh chấp tài sản ly hôn căng thẳng.

Ngày 25/1, Văn phòng Ủy viên Công tố hạt San Bernardino thông báo khởi tố Gordon Abas Goodarzi, 66 tuổi, về tội giết người sau cuộc điều tra về cái chết của Aryan Papoli, 58 tuổi.

Ông Gordon, CEO của nhà sản xuất Magmotor Technologies, bị bắt tạm giam ngày 23/1 tại nhà riêng ở khu dân cư giàu có Rolling Hills Estates.

Thi thể bà Aryan được phát hiện ở độ sâu gần 23 m dưới vực ở Crestline vào ngày 18/11/2025 nhưng không thể nhận dạng ngay. Sau hai tuần, Văn phòng pháp y thuộc Sở Cảnh sát hạt San Bernardino đã xác định danh tính bà Aryan vào ngày 1/12/2025 và kết luận cái chết là do bị sát hại, ghi chú nguyên nhân tử vong là rơi từ trên cao xuống.

Hiện trường phát hiện thi thể cách ngôi nhà bà Aryan sống trước khi mất tích ở Newport Beach khoảng 120 km.

Aryan Papoli (trái) và chồng Gordon Abas Goodarzi. Ảnh: Facebook

Theo cáo trạng, ông Gordon được cho là đã thực hiện vụ giết vợ với kế hoạch tinh vi và chuyên nghiệp.

Bà Aryan gặp ông Gordon 30 năm trước tại California, cùng thành lập công ty năng lượng sạch US Hybrid. Năm 2021, US Hybrid được công ty Ideanomics mua lại với giá 50 triệu USD trong một thỏa thuận bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cặp đôi có hai con trai, chung sống trong ngôi nhà 5 phòng ngủ ở khu Rolling Hills Estate. Sáu tháng trước khi qua đời, bà Aryan chuyển đến Newport Beach tìm kiếm "nơi thanh bình để phát huy khả năng sáng tạo" sau khi nghỉ hưu.

Bà Aryan đệ đơn ly hôn vào ngày 12/6/2025, lý do chia tay là "những bất đồng không thể hòa giải" sau 28 năm chung sống. Bà yêu cầu chồng chu cấp và thanh toán phí luật sư cho mình. Đáp lại, ông Gordon yêu cầu tòa án phán quyết rằng cả hai đều phải chịu trách nhiệm thanh toán phí luật sư.

Cặp đôi cho biết có một số bất động sản và tài sản khác cần được tòa án phân chia trong thủ tục ly hôn.

Aryan liệt kê "tài sản chung" của hai vợ chồng gồm: ngôi nhà ở Rolling Hills Estate trị giá 3 triệu USD, căn nhà trị giá 1 triệu USD ở Chino Hills, khu đất trống ở South California trị giá 500.000 USD, khu đất công nghiệp rộng gần 4.000 m2 ở Massachusetts và một bất động sản khác ở Crestline - nơi thi thể bà Aryan được tìm thấy.

