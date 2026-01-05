Centa Land phát triển khu đô thị đa tiện ích tại Quảng Trị

Centa Diamond Riverside được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Lộc Holdings (Centa Land) phát triển với định hướng khu đô thị đa tiện ích, hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh Quảng Trị đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng không gian sống, các khu dân cư được quy hoạch bài bản tại trung tâm hành chính địa phương đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Trên nền tảng đó, Centa Land phát triển Centa Diamond Riverside nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư tại huyện Vĩnh Linh.

Khu đô thị có quy mô khoảng 7,3 ha với hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đa dạng. Dự án gồm các sản phẩm đất nền liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại.

Phối cảnh khu đô thị Centa Diamond Riverside. Ảnh phối cảnh: Centa Land

Centa Diamond Riverside tọa lạc tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (trước đây là thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), nằm dọc quốc lộ 1A - tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Một mặt dự án tiếp giáp quốc lộ 1A, mặt còn lại giáp với dòng sông Hồ Xá và khu vực quy hoạch mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thông, phát triển thương mại. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến di tích Cầu Hiền Lương trong khoảng 8 km, di tích địa đạo Vịnh Mốc 10 km, đến biển Cửa Tùng khoảng 15 km và đến khu công nghiệp Amber Tây Bắc Hồ Xá khoảng 5 km. Khu vực này cũng hưởng lợi từ các trục giao thông liên vùng như đường tránh quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Nhờ vị trí trung tâm hành chính, dự án dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu như chợ trung tâm, trường học, cơ sở y tế và các khu dân cư lân cận. Hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch kết nối hợp lý với hạ tầng khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt thường nhật.

Sản phẩm nhà phố thương mại tại dự án. Ảnh phối cảnh: Centa Land

Centa Diamond Riverside được quy hoạch theo mô hình khu đô thị mới hiện đại, dành nhiều diện tích cho các tiện ích nội khu và không gian cây xanh. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hiện đại bao gồm đường nội bộ liên thông giữa các phân khu, hệ thống điện đi ngầm, vỉa hè lát đá tự nhiên, hệ thống thoát nước theo quy hoạch tổng thể, nhằm đảm bảo vận hành ổn định và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh hạ tầng, dự án đầu tư các không gian công viên nội khu, công viên bờ sông, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao lưu và kinh doanh của cư dân. Theo đại diện chủ đầu tư, định hướng phát triển dự án tập trung vào tính đồng bộ và khả năng sử dụng thực tế, nhằm hình thành khu đô thị "Xanh - sạch - đẹp - sáng", không gian sống lý tưởng bên sông.

Khu biệt thự của Centa Diamond Riverside. Ảnh phối cảnh: Centa Land

Về pháp lý, dự án đã hoàn thiện các thủ tục và đã có sổ chung, tạo nền tảng để triển khai các giai đoạn kế tiếp theo quy định. Với tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, dự án đã thi công được 90% khối lượng, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng trong vào tháng 3. Các sản phẩm được phát triển trên cơ sở quy hoạch thống nhất, đảm bảo sự đồng bộ về không gian và hạ tầng.

Centa Diamond Riverside là một trong các dự án Centa Land triển khai tại khu vực miền Trung. Hiện doanh nghiệp phát triển nhiều khu dân cư, khu đô thị tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Đăk Lăk. Theo định hướng đến năm 2030, Centa Land đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất lên khoảng 500 ha, triển khai khoảng 30 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng, tập trung vào các đô thị đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và mở rộng phát triển các dự án mới.

