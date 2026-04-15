CellphoneS mở bán MacBook Neo

CellphoneS, hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple, mở bán MacBook Neo cho khách đặt trước từ 10/4, kèm nhiều ưu đãi với học sinh, sinh viên.

170 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc đang phân phối hai phiên bản 256GB và 512GB. Học sinh, sinh viên cấp độ S-Student được giảm thêm 5% (tối đa 500.000 đồng) trên giá niêm yết. Hệ thống cũng trợ giá 1% giá trị đơn hàng khi "thu cũ - đổi mới" với thành viên Smember, giảm thêm một triệu với trường hợp tham gia chương trình "thu cũ - lên đời".

Mẫu Macbook Neo hồng phớt được nhiều Gen Z nữ ưa chuộng. Ảnh: CellphoneS

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai chương trình trả góp "ba không" cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi gồm: không trả trước, không lãi suất, không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng. Áp dụng cho khách có thẻ tín dụng của một trong gần 30 ngân hàng.

"Chúng tôi kỳ vọng giúp khách hàng trẻ như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng có thêm lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu các dòng MacBook, iPhone, iPad", người đại diện cho hay.

Bên cạnh đó, khi mua MacBook Neo 2026 kèm phụ kiện tại CellphoneS, khách được giảm đến 50% cho case bao da chống sốc, dán màn hình bảo vệ và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Khách trải nghiệm Macbook Neo tại cửa hàng. Ảnh: CellphoneS

Phía CellphoneS nhận định với giá 16-18 triệu đồng, MacBook Neo phù hợp học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn nâng cấp laptop cũ nhưng không cần tính năng quá cao cấp, đáp ứng thao tác sử dụng cơ bản mà dễ sử dụng liền mạch hệ sinh thái giữa macOS, iOS.

Trước đó, Apple giới thiệu MacBook Neo nặng 1,23 kg, dày 1,27 cm, có 4 màu sắc (vàng citrus, xanh indigo, hồng phớt, bạc). Máy được trang bị chip Apple A18 Pro, màn hình Liquid Retina 13 inch có độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel, độ sáng 500 nit và hiển thị một tỷ màu sRGB. Nhà sản xuất cũng công bố thời lượng tối đa 16 giờ xem video cùng 11 giờ duyệt web wifi.

Đại diện CellphoneS cho rằng việc sắm laptop không mang tính cấp bách như sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, MacBook Neo được mọi người đón nhận tích cực, tạo sức hút lớn ngay từ giai đoạn đầu, kể cả thời điểm mới đăng ký nhận thông tin. "Gần 4.000 người quan tâm, đăng ký thông tin trước khi sản phẩm mở bán", người đại diện cho hay.

Với 170 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, CellphoneS là đối tác của Apple tại Việt Nam. Hệ thống chuẩn bị sẵn các bàn trải nghiệm MacBook Neo từ sáng 10/4. Ảnh: CellphoneS

CellphoneS sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp tín đồ công nghệ dễ dàng sửa chữa, bảo hành thiết bị.

