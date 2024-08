Cầu vượt biển dài nhất miền Trung sau 30 tháng thi công

Cầu vượt cửa biển Thuận An nhìn từ hướng biển vào. Nhà thầu cho biết, khó khăn nhất thi công cầu là khoan các cọc nhồi trên cửa biển và ảnh hưởng mưa bão.

Theo kế hoạch, cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ hoàn thành trong dịp 30/4/2025, kết nối phường Thuận An và xã Hải Dương. Khu vực hai bên cầu sẽ phát triển cơ sở hạ tầng phát triển du lịch biển, sáp nhập phường Thuận An và xã Hải Dương thành một phường.