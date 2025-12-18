Cầu thủ Việt Nam nói gì với nhau sau khi bị Thái Lan dẫn hai bàn?

Thái LanTrung vệ Phạm Lý Đức tiết lộ, trong giờ giải lao anh và các đồng đội bảo nhau nhìn lên khán đài và lấy khán giả làm động lực thắng ngược Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33.

Trong hiệp một trận đấu trên sân Rajamangal tối 18/12, Việt Nam gặp bất lợi lớn khi bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước hai bàn chỉ sau hơn 30 phút. Tuy nhiên, đội đã chiến đấu và thắng ngược 3-2 sau hiệp phụ, đem HC vàng trở về Việt Nam.

Lý Đức tiết lộ, khi bị dẫn trước, toàn đội đã cùng nhau vào phòng thay đồ trong lúc giải lao để động viên tinh thần của nhau. Họ nhắc nhở nhau không được nao núng, và "hãy nhìn lên khán đài này, đừng phụ lòng tất cả CĐV Việt Nam tới đây".

Lý Đức mừng bàn thắng thứ hai của Việt Nam, trong trận thắng Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Những lời nói đó khiến Lý Đức và đồng đội thêm quyết tâm chiến đấu cật lực vì người hâm mộ, và vì mọi người ở Việt Nam theo dõi trận đấu từ xa. Trung vệ quê Tây Ninh không ngừng hò hét trong lúc phỏng vấn với FPT Play, và chỉ tay về phía người hâm mộ phía sau lưng.

Chia sẻ về cảm xúc, Lý Đức cho biết anh cảm thấy "rất tuyệt vời" và tiết lộ HC vàng SEA Games 33 là ước mơ của bố mẹ, cả gia đình và bản thân. "Bố mẹ ơi, con đã làm được rồi", anh hét lên, đập tay lên ngực trái.

Trận này, trung vệ 22 tuổi không ghi bàn nhưng gây áp lực khiến hậu vệ Thái Lan đưa bóng về lưới nhà ở phút 60, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.

Việt Nam 3-2 Thái Lan

Trong trận, Lý Đức cũng thường xuyên kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ, thuộc nhóm cầu thủ đầu tiên chạy ra về phía CĐV Việt Nam sau khi chiến thắng. Sau khi Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc rời sân, Lý Đức cũng được đeo băng đội trưởng gần 10 phút cuối trận.

Cuối cùng, Lý Đức cũng chia sẻ rằng cả đội đều muốn chiến đấu vì đồng đội Nguyễn Văn Trường chấn thương nặng trong trận giao hữu cuối cùng trước SEA Games 33. Thiếu một thủ lĩnh tuyến giữa như Văn Trường, nhưng các cầu thủ như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Quốc Cường đã làm tốt nhiệm vụ thay thế.

Lý Đức sinh ngày 14/2/2003, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, nay khoác áo Công An Hà Nội. Anh chơi vị trí trung vệ, đã khoác áo đội tuyển quốc gia một trận, được ví như Quế Ngọc Hải ở lối đá vào bóng quyết liệt. Giống như đàn anh, Lý Đức cũng thường xuyên xuất hiện đầu tiên những lúc đồng đội mừng bàn thắng.

