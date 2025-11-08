Cầu thủ Mỹ được cho tự sát khi lẩn trốn cảnh sát

MỹMarshawn Kneeland, cầu thủ phòng ngự của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys, qua đời ở tuổi 24 do vết thương tự gây ra bằng súng, hôm 6/11.

Dallas Cowboys xác nhận vụ việc qua một thông báo ngày 7/11. "Cậu ấy là một đồng đội tuyệt vời, một thành viên đáng quý và được yêu mến", thông báo có đoạn. "Toàn đội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn gái Catalina và gia đình của Marshawn".

Theo Fox News, Kneeland bị dừng xe bởi tuần tra viên vào khuya 5/11, nhưng bỏ chạy, khiến cảnh sát truy đuổi. Xe của anh sau đó được phát hiện lao xuống rãnh ven đường. Kneeland rời khỏi hiện trường và biến mất vào đêm tối. Ba tiếng sau, thi thể của anh được tìm thấy gần khu vực công viên, tại Frisco, ngoại ô thành phố Dallas, với vết thương do súng tự bắn.

Marshawn Kneeland trong màu áo đội Dallas Cowboys ở mùa giải 2024-2025. Ảnh: FOX

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát biết được Kneeland đã bộc lộ ý định tự sát trước đó. TMZ tiết lộ âm thanh cuộc gọi khẩn cấp giữa cảnh sát và bạn gái Catalina của Kneeland. Cô tiết lộ lo sợ vì Kneeland mang theo súng và có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Kneeland đang trong mùa giải thứ hai tại giải bóng bầu dục Mỹ NFL, sau khi được Dallas Cowboys chọn ở vòng hai kỳ Draft 2024. Anh xuất thân từ Đại học Western Michigan và được đánh giá là tài năng phòng ngự triển vọng của đội.

Cái chết của Kneeland ở tuổi 24 khiến cả cộng đồng NFL và người hâm mộ bóng bầu dục Mỹ bàng hoàng. Anh qua đời chỉ ba ngày sau khi có touchdown (ghi 6 điểm trong bóng bầu dục, khi một cầu thủ ôm bóng qua cấm địa đối phương) đầu tiên trong sự nghiệp tại giải.

Nguyên nhân chính thức của vụ việc đang được văn phòng Giám định Y khoa hạt Collin, Dallas điều tra. Kneeland được cho là tạm biệt với gia đình qua tin nhắn, trong khi trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh bắt đầu gặp vấn đề từ năm 2024, khi mẹ qua đời gần thời điểm diễn ra kỳ Draft.

Vy Anh