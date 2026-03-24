Cầu thủ huyền thoại Australia hầu tòa sau vụ gây rối 'biết là ai không?'

"Biết tao là ai không?", câu nói cửa miệng của một số người có tiếng tăm, mới đã khiến huyền thoại bóng bầu dục Wendell Sailor bị bắt với cáo buộc gây rối.

Theo hồ sơ vụ án được công bố hôm 23/3, cựu cầu thủ bóng bầu dục 51 tuổi Wendell Sailor ta đã trở nên kích động khi nói chuyện với quản lý quán bar ở trung tâm thành phố Sydney, tối 6/11/2024.

Sự việc bắt đầu khi người quản lý nhận thấy cầu thủ này đã quá say xỉn, và yêu cầu ông ta rời khỏi quán bar. Wendell Sailor không chấp hành, nên nhân viên này cho hay sẽ gọi cảnh sát giải quyết.

Wendell Sailor trả lời: "Mày biết tao là ai không? Cứ gọi cảnh sát đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mày xong đời rồi".

Theo các tài liệu tòa án, phải cần đến chín sĩ quan cảnh sát mới bắt giữ được ngôi sao bóng bầu dục Wendell Sailor sau vụ say xỉn gây rối . Ảnh: NewsWire

Theo bản cáo trạng, cựu cầu thủ sau đó đã đuổi theo nhân viên quản lý và dọa đánh. Lực lượng tiếp viện đã được điều động để hỗ trợ bắt giữ cựu tuyển thủ quốc tế này. Ông ta sau đó khẳng định mình bị bắt giữ với động cơ "phân biệt chủng tộc", sau đó được tại ngoại với các điều kiện bao gồm việc cấm say xỉn nơi công cộng.

Tuy nhiên, ông này đã phớt lờ lệnh cấm và tiếp tục đến một quán bar ở Wollongong và uống một lượng lớn rượu vào ngày 5/1/025.

Cảnh sát được gọi đến sau khi ông ta trở nên hung hăng với một tài xế taxi và đang loạng choạng và lảo đảo giữa đường. Khi này, ông ta nồng nặc mùi rượu và nói lắp bắp khi lăng mạ các sĩ quan.

Các sĩ quan đã gọi thêm lực lượng hỗ trợ khi họ chật vật bắt giữ cựu cầu thủ - người giằng co quyết liệt khi bị còng tay. Chín sĩ quan đã mất một lúc lâu mới khống chế được người đàn ông lực lưỡng cao 1,9 m nặng 106 kg này.

Ông ta đã xuất hiện tại Tòa án địa phương Downing Centre ở Sydney hôm 23/3 sau khi nhận tội Gây rối và đe dọa và chống đối cảnh sát. Luật sư của ông đã yêu cầu tòa án bác bỏ các cáo buộc, viện dẫn thân chủ "có bệnh lý tâm thần". Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ sáu tuần này.

Theo thông tin từ tòa án trước đó, cựu ngôi sao bóng bầu dục đang trải qua quá trình ly thân khó khăn với người vợ đã chung sống gần ba thập kỷ. Ông ta từng đại diện cho Australia ở cả môn bóng bầu dục liên đoàn và bóng bầu dục liên hiệp, nổi bật với tư cách là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất khi đội tuyển, giành chức vô địch Giải vô địch bóng bầu dục liên đoàn thế giới năm 2000.

Ông kết thúc sự nghiệp 222 trận đấu tại giải quốc gia vào năm 2009 sau chín mùa giải. Từ khi giải nghệ, Sailor đã làm việc trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình và xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế.

Hải Thư (Theo 9News, News Au)