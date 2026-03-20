Cầu thủ Bayern từ chối phỏng vấn vì hết giờ làm việc

Filip Pavic và Deniz Ofli không trả lời phỏng vấn sau trận thắng Atalanta 4-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 19/3 vì quá giới hạn giờ làm việc theo luật Đức.

Ofli, sinh năm 2007 tại Munich và Pavic, sinh năm 2010 tại Freising, lần lượt ra mắt đội một Bayern khi vào sân ở phút 56 và 72 trận đấu trên sân nhà Allianz. Trung vệ Pavic đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc "thế hệ Alpha" (sinh từ năm 2010 trở đi) ra mắt trong lịch sử Champions League, ở tuổi 16 và 58 ngày.

Deniz Ofli (thứ hai từ trái sang) và Filip Pavic (giữa) cùng các đồng đội mừng chiến thắng sau khi Bayern hạ Atalanta 4-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Allianz, Munich ngày 19/3. Ảnh: imago

Dù là tâm điểm chú ý, cả hai đều không thể đưa ra bất kỳ phát biểu nào sau trận. Theo nhật báo thể thao Đức Bild, Pavic rời phòng thay đồ sân Allianz lúc 23 giờ 28 phút và đi thẳng ra xe buýt của đội. Một nhân viên Bayern đã ngăn chặn mọi yêu cầu phỏng vấn dành cho Pavic và sau đó là Ofli ở khu vực hỗn hợp.

Lời giải thích được phía CLB xứ Bavaria đưa ra ngắn gọn: "Hai cậu ấy đã hết giờ làm việc".

Theo tờ Bild, Bayern phải tuân thủ Luật Bảo vệ Lao động Thanh thiếu niên hiện hành tại Đức. Luật này vốn quy định người dưới 18 tuổi không được làm việc sau 20 giờ. Tuy nhiên, vào năm 2021, một trường hợp ngoại lệ đã được bổ sung, cho phép các VĐV thi đấu đến 23 giờ.

Khi đã quá khung giờ trên, cầu thủ cần có giấy phép đặc biệt. Đó là lý do Bayern từ chối các cuộc phỏng vấn đối với Pavic, bởi hoạt động này cũng được tính là "một phần trong công việc".

Quy định này, trên thực tế, không ảnh hưởng đến Ofli - người sẽ sang tuổi 19 vào ngày 29/3 tới. Nhưng Bayern vẫn dùng nó như một "lá chắn" để bảo vệ cầu thủ chạy cánh trái này khỏi sự săn đón quá mức từ truyền thông.

Cũng trong trận thắng Atalanta, Bayern còn suýt trình làng một tài năng trẻ khác từ học viện, là thủ môn sinh năm 2009 Leonard Prescott. Do cả 4 thủ môn - Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich và Leon Klanac - đều dính chấn thương, Prescott - 16 tuổi - nổi lên như một lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng trước giờ bóng lăn, Urbig kịp bình phục để bắt chính cho Bayern.

Hà Phương tổng hợp