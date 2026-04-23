Cầu Phú Mỹ ùn tắc hơn 4 tiếng sau tai nạn liên hoàn

Dòng xe nối dài trên cầu Phú Mỹ sau tai nạn. Đây là tuyến kết nối khu Nam với cảng Cát Lái, nhiều xe tải và container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng thời gian vận chuyển.
Tài xế Nguyễn Thanh Tự (40 tuổi) tranh thủ nghỉ ngơi, vừa nhìn ra ngoài ngóng tình hình.
Tài xế Lý Phúc Thọ, 36 tuổi, chở hàng đông lạnh từ kho ở cảng Tân Thuận đi giao cho các siêu thị tại TP Thủ Đức, theo kế hoạch hoàn thành trước 23h nhưng phải dừng giữa cầu Phú Mỹ do ùn tắc.
"Tôi phải gọi cho chủ hàng thông báo, nếu chờ đến sáng thì hàng có thể hỏng", anh nói.
Do phải dừng tại chỗ lâu, một số xe khách mở thùng, mang ghế ra ngồi ven đường, nghe điện thoại, chờ đợi.
Hơn 0h ngày 23/4, cả hai làn đường từ dạ cầu đường Nguyễn Văn Quỳ và tuyến phía trên đều ùn tắc kéo dài hơn 3 km.
Xe ùn ứ trên cầu Phú Mỹ suốt đêm.
Cầu nằm trên tuyến Vành đai 2, nối khu Đông và khu Nam TP HCM, có mật độ xe tải, container lớn. Đoạn đổ dốc hai đầu cầu thường xảy ra va chạm do độ dốc lớn, phương tiện dễ tăng tốc theo quán tính; nhiều trường hợp không giữ khoảng cách hoặc chạy quá tốc độ.
Hướng tuyến cầu Phú Mỹ. Đồ họa: Đăng Hiếu
Đình Văn - Quỳnh Trần