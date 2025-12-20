Cầu mây Việt Nam lại gây sốc cho Thái Lan ở SEA Games 33

Thái LanTrong trận bán kết 3 nam cầu mây SEA Games 33 sáng nay, Việt Nam bất ngờ thắng chủ nhà - đội tuyển luôn vô địch trước đây ở nội dung này.

Trong hiệp một, hai đội rượt đuổi từng điểm. Bước ngoặt tới khi Việt Nam giao cầu ở điểm 13-12, cầu thủ chủ nhà có cơ hội tấn công nhưng móc cầu trúng lưng Huỳnh Ngọc Sang và bật ngược lại. Trong cầu mây, những điểm số khi đội nhà giao cầu quan trọng không kém gì bóng chuyền. Ở điểm quyết định, Ngô Thanh Long giao cầu tốt khiến Thái Lan đỡ hỏng, giúp Việt Nam thắng 15-13 ở hiệp một.

Huỳnh Ngọc Sang (trái) và Vương Minh Châu mừng một điểm số của Việt Nam ở môn cầu mây, nhà thi đấu Nakhon Pathom, Thái Lan. Ảnh: PBS

Sang hiệp hai, Thái Lan sớm dẫn 5-2, sau đó còn tạo cách biệt lớn hơn trước khi thắng 15-7. Khi đó, khán giả ở nhà thi đấu Nakhon Pathom phấn khích, hò reo cổ vũ chủ nhà.

Tuy nhiên, đội khách không đánh mất tinh thần, sớm vượt lên dẫn điểm trong hiệp quyết định. Cuối cùng, cú giao cầu ăn điểm trực tiếp của Thanh Long đem về chiến thắng 15-9 cho Việt Nam, chung cuộc tỷ số 2-1. Trong khi Thanh Long bình thản đón nhận chiến thắng, Ngọc Sang và Vương Minh Châu liên tục nhảy lên rồi nằm ra sàn vì hạnh phúc.

Chiến thắng này có thể coi là địa chấn, vì trước đó Thái Lan luôn giành HC vàng mỗi khi tham dự nội dung 3 nam, từ năm 2007. Trong khi đó, Việt Nam chưa từng giành HC bạc nội dung này cho tới trước SEA Games 33.

Trong trận chung kết lúc 13h30 chiều nay, Việt Nam sẽ gặp một đội mạnh khác là Malaysia.

Đây không phải lần đầu Việt Nam gieo sầu cho Thái Lan ở cầu mây. Trong trận bán kết nội dung 4 nam, đội khách cũng thắng chủ nhà để vào chung kết, sau đó đoạt HC vàng đầu tiên.

Thái Lan là cái nôi của cầu mây và cũng có sức mạnh vượt trội ở môn này so với thế giới. Trong 20 năm qua tại SEA Games, họ đã giành 54 HC vàng, chiếm tỷ lệ 56%. Việt Nam mới giành 1 HC vàng, ở nội dung đôi nữ tại SEA Games 32 ở Campuchia, khi Thái Lan không tham dự.

Trước cầu mây, Thái Lan cũng thất bại ở nhiều nội dung thế mạnh, đặc biệt là bóng đá. Họ lần đầu không giành nổi HC vàng nào ở cả bốn nội dung bóng đá, futsal nam và nữ. Dù vậy, chủ nhà vẫn phá kỷ lục HC vàng toàn đoàn của Việt Nam, với 232 HC vàng kỳ này, tính tới 11h20 sáng 20/12.

Xuân Bình