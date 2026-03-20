Bạn trai đề nghị cưới dù chưa tiết kiệm được đồng nào

Anh dồn rất nhiều tiền để sửa nhà, mua sắm đồ đạc cho gia đình, sau đó tiếp tục đứng ra trả nợ giúp bố mẹ.

Tôi và người yêu đều 28 tuổi, quen nhau cũng được một thời gian đủ dài để nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh sống tình cảm, có trách nhiệm và đặc biệt rất lo cho gia đình. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy áp lực. Thời gian qua, anh dồn rất nhiều tiền để sửa nhà, mua sắm đồ đạc cho gia đình. Sau đó, anh tiếp tục đứng ra trả nợ giúp bố mẹ. Tôi hiểu và không phản đối vì ai cũng có trách nhiệm với gia đình mình. Anh từng nói với tôi rằng sau khi lo xong những việc đó, anh sẽ bắt đầu giữ tiền lại để lo cho tương lai của hai đứa.

Nhưng thực tế lại không như vậy. Mỗi lần có tiền, anh tiếp tục chi cho gia đình. Khi thì mua thêm đồ đạc, khi thì hỗ trợ chi phí này kia. Bố mẹ anh vẫn có thu nhập riêng, không phải hoàn toàn phụ thuộc nhưng anh vẫn muốn lo nhiều nhất có thể. Đến hiện tại, số tiền tiết kiệm của anh gần như bằng không. Trong khi đó, tôi có một khoản tích lũy nhất định và luôn nghĩ đến việc xây dựng cuộc sống ổn định sau khi kết hôn.

Anh muốn cưới và từng đề cập đến việc sau cưới sẽ mở một quán cà phê để kinh doanh thêm (anh đã ấp ủ từ rất lâu và đang nghiên cứu). Nhưng với tình hình tài chính hiện tại, tôi thật sự không thấy yên tâm. Tôi đã từ chối lời đề nghị cưới của anh vì cảm thấy chưa đủ điều kiện để bắt đầu. Ban đầu anh hơi buồn, sau đó anh bảo cho tôi một tháng để trả lời anh, dù sao hai đứa cũng yêu đã lâu và đều cứng tuổi.

Tôi không trách anh việc lo cho gia đình nhưng cũng không biết sau này nếu kết hôn, liệu anh có thể cân bằng giữa gia đình riêng và gia đình lớn hay không. Ngày hẹn trả lời anh sắp đến nhưng tôi vẫn chưa biết quyết định thế nào là hợp lý. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Thu Anh