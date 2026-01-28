Một câu hỏi nghe qua tưởng liên quan đến chuyện bếp núc, nhưng thực chất lại là màn chơi chữ đầy bất ngờ của tiếng Việt.

Tiếng Việt không chỉ giàu hình ảnh mà còn cực kỳ thú vị ở những câu đố mẹo đánh vào cách hiểu đa nghĩa của từ ngữ. Câu hỏi "Con gì không cần nấu cũng chín?" thoạt nghe tưởng vô lý, bởi chín thường gắn với đồ ăn phải qua chế biến.

Con gì không cần nấu cũng chín? Ảnh minh họa.

Thế nhưng, nếu chỉ hiểu chữ "chín" theo nghĩa nấu nướng thì rất dễ rơi vào bế tắc. Câu đố này buộc người chơi phải thoát khỏi suy nghĩ thông thường và liên tưởng sang nghĩa khác của từ.

Chính sự linh hoạt trong cách dùng từ đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho tiếng Việt. Người trả lời đúng thường là người nhạy bén với ngôn ngữ và nhanh chóng nhận ra yếu tố chơi chữ ẩn phía sau. Càng suy nghĩ, người ta càng thấy tiếng Việt vừa giản dị vừa đầy bất ngờ.

