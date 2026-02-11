Chỉ một câu hỏi tiếng Việt ngắn gọn nhưng lại khiến không ít người 'hoài nghi nhân sinh' phải suy nghĩ theo hướng hoàn toàn khác.

Tiếng Việt không chỉ giàu thanh điệu mà còn rất thú vị ở những cách chơi chữ đầy bất ngờ. Câu đố "Từ nào trong tiếng Việt có 100 dấu hỏi?" thoạt nghe tưởng vô lý, bởi làm sao một từ lại có đến hàng trăm dấu thanh. Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những từ dài ngoằng, hoặc cho rằng đây là câu hỏi đánh đố vô căn cứ. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm đếm số dấu hỏi theo cách thông thường, bạn sẽ rất dễ rơi vào bế tắc. Câu đố này buộc người chơi phải tạm gác lối suy nghĩ quen thuộc để tìm một hướng giải khác. Chính sự đánh lạc hướng ấy khiến người đọc càng tò mò và muốn tìm ra lời giải đến cùng. Khi đáp án được hé lộ, không ít người phải bật cười vì sự thông minh nhưng rất "tiếng Việt" của nó.

Từ tiếng Việt nào có 100 dấu hỏi? Ảnh minh họa.

>> Từ nào trong tiếng Việt có 5 chữ 'C'?

>> Xem đáp án

Hi