Từ tiếng Việt dài nhất có 7 chữ cái, vậy chữ 'ngắn nhất' có mấy chữ cái?

Trong tiếng Việt, dường như ai cũng biết từ dài nhất có 7 chữ cái là từ 'Nghiêng', vậy còn chữ 'ngắn nhất' thì có bao nhiêu chữ cái? Nghe qua, nhiều người lập tức cho rằng câu hỏi này quá dễ và đáp án chắc chắn chỉ là một hoặc vài chữ cái đơn giản.

Từ dài nhất có 7 chữ cái, vậy chữ 'ngắn nhất' có mấy chữ cái? Ảnh minh họa.

Thế nhưng càng suy nghĩ, bạn càng nhận ra câu đố này không hề hỏi theo nghĩa thông thường. Nó không đo độ dài bằng cảm giác hay khái niệm, mà đánh đố người đọc bằng chính mặt chữ của ngôn ngữ. Nếu chỉ suy luận theo nghĩa "ngắn" và "dài" thông thường, rất dễ rơi vào bẫy tư duy quen thuộc. Câu đố buộc bạn phải đọc kỹ từng chữ, hiểu đúng từng từ và đặt mình vào góc nhìn hoàn toàn khác.

Chính sự đánh tráo khái niệm này khiến nhiều người trả lời sai ngay từ lần đầu tiên. Có người suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhận ra mấu chốt nằm ở đâu. Cũng có người tưởng đã nắm chắc đáp án nhưng cuối cùng lại phải bật cười khi biết sự thật. Đây là dạng câu đố mẹo đơn giản về mặt hình thức nhưng lại cực kỳ "xoắn não" về tư duy. Bạn đã tìm ra câu trả lời trước khi xem đáp án chưa?

